Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Inundaciones dejan a más de 40 maestros varados en la Huasteca veracruzana; "Urge que nos puedan rescatar", imploran

Inundaciones dejan a más de 40 maestros varados en la Huasteca veracruzana; "Urge que nos puedan rescatar", imploran

Lluvias en México dejan muertes, desaparecidos y miles de damnificados; en cifras, la tragedia que mantiene al país en alerta

Lluvias en México dejan muertes, desaparecidos y miles de damnificados; en cifras, la tragedia que mantiene al país en alerta

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; Fiscalía definirá su situación jurídica el 16 de octubre

Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; Fiscalía definirá su situación jurídica el 16 de octubre

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

La que siguen retenidos en la se espera para "temprano en la mañana del lunes", declaró este domingo Shosh Bedrosian, la portavoz del primer ministro israelí, .

"La liberación de nuestros rehenes empezará temprano en la mañana del lunes. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos [y entregados todos] al mismo tiempo a lay transportados en seis u ocho vehículos", afirmó Bedrosian en una rueda de prensa.

Lee también

JD Vance menciona que rehenes en Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

La liberación de los rehenes israelíes aún retenidos por Hamas es inminente, dijo el domingo el vicepresidente estadounidense , quien aseguró que la administración Trump ejercerá toda la presión necesaria para garantizar la futura estabilidad en .

"Debería ser en cualquier momento", declaró el vicepresidente al programa "Meet the Press" de NBC News cuando se le preguntó sobre cuándo podría producirse la liberación de los rehenes por parte del movimiento palestino .

"Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de , que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en ", añadió posteriormente en el programa "This Week", de ABC.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo. Foto: Canva / Infonavit / Secretaria de Bienestar

Infonavit anuncia fechas de entrega de Viviendas del Bienestar. ¿Dónde y cuándo?

INAPAM ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo 2025 de 3 mil pesos. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Qué adultos mayores NO recibirán aguinaldo de 3 mil pesos?

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

¿A qué edad eres elegible para tramitar la ciudadanía de Estados Unidos? Esto debes saber

Visa americana/ iStock/Patrick Gross

¡Prepárate! Requisitos para cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos en diciembre

Washington, D.C./ iStock/f11photo

Viaje a Washington DC: ¿Qué atracciones están abiertas durante el cierre de gobierno de Estados Unidos?