La liberación de los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza se espera para "temprano en la mañana del lunes", declaró este domingo Shosh Bedrosian, la portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"La liberación de nuestros rehenes empezará temprano en la mañana del lunes. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos [y entregados todos] al mismo tiempo a la Cruz Roja y transportados en seis u ocho vehículos", afirmó Bedrosian en una rueda de prensa.

JD Vance menciona que rehenes en Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

La liberación de los rehenes israelíes aún retenidos por Hamas es inminente, dijo el domingo el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien aseguró que la administración Trump ejercerá toda la presión necesaria para garantizar la futura estabilidad en Gaza.

"Debería ser en cualquier momento", declaró el vicepresidente al programa "Meet the Press" de NBC News cuando se le preguntó sobre cuándo podría producirse la liberación de los rehenes por parte del movimiento palestino Hamas.

"Esperamos verlos con vida aquí en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos, que será más tarde ese mismo día, por supuesto, en Israel", añadió posteriormente en el programa "This Week", de ABC.

