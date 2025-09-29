Más Información

"Sé de parte de quién es"; Adán dice saber quién está detrás de filtraciones

"Sé de parte de quién es"; Adán dice saber quién está detrás de filtraciones

Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza; falta Hamas

Netanyahu acepta plan de paz de Trump para Gaza; falta Hamas

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

Cae “Viejón”, jefe de “La Barredora” en Guanajuato; está vinculado a extorsión y homicidio

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

VIDEO: Repartidor escapa de agentes del ICE en Chicago y se vuelve viral

Dan 11 años de prisión a “El Haza” por atentado a Ciro Gómez Leyva; se le acusa de tentativa de homicidio calificado

Dan 11 años de prisión a “El Haza” por atentado a Ciro Gómez Leyva; se le acusa de tentativa de homicidio calificado

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

El vicepresidente de, JD Vance, dijo el lunes que el gobierno federal "se dirige a un cierre", en menos de 36 horas, y culpó a los demócratas del Congreso de querer imponer condiciones en un proyecto de ley de presupuesto a corto plazo.

Lee también

El gobierno "se dirige a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión, pero veremos", dijo Vance a los periodistas después de una reunión de los principales representantes demócratas y republicanos del Congreso con el presidente en la Casa Blanca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?