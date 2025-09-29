Más Información
Dan 11 años de prisión a “El Haza” por atentado a Ciro Gómez Leyva; se le acusa de tentativa de homicidio calificado
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el lunes que el gobierno federal "se dirige a un cierre", en menos de 36 horas, y culpó a los demócratas del Congreso de querer imponer condiciones en un proyecto de ley de presupuesto a corto plazo.
Lee también Trump presionará a Netanyahu sobre el plan de paz para Gaza en la Casa Blanca
El gobierno "se dirige a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión, pero veremos", dijo Vance a los periodistas después de una reunión de los principales representantes demócratas y republicanos del Congreso con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
desa/mgm