Protección Civil reporta 37 muertos por lluvias en cuatro estados; Hidalgo, con mayor número de fallecimientos

Sheinbaum anuncia censos para la entrega de apoyos a afectados por fuertes lluvias; “a nadie dejaremos desamparado"

Vinculan a proceso a “Nelson”, presunto líder del Tren de Aragua en la CDMX

Aeroméxico y Delta impugnan orden del gobierno de Trump para disolver su alianza

Muere Diane Keaton, actriz de "Annie Hall" y "El Padrino"

Encuentran muerto a tigre de bengala que se fugó de zoológico en Puebla; flotaba bajo árboles caídos

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

Van 22 muertos a consecuencia de las lluvias registradas en Hidalgo

Muere “Don Nico”, vendedor de helados baleado durante transmisión en vivo en Guanajuato

Un alto mando de declaró este sábado a AFP que la liberación de 48 rehenes, en su mayoría israelíes, retenidos por milicianos palestinos en comenzará el lunes por la mañana.

"Según el acuerdo firmado, el intercambio de prisioneros comenzará el lunes por la mañana, tal y como se acordó, y no hay novedades al respecto", declaró Osama Hamdan en una entrevista.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos 2 mil presos palestinos, según los términos de la primera fase del acuerdo de firmado por ambas partes en base a una propuesta de Estados Unidos.

