Más Información
Inundaciones por fuertes lluvias dejan al menos 23 muertos; hay miles de casas afectadas en varios estados
Sheinbaum atiende con gobernadores emergencia por lluvias en el país; trabajan en restablecimiento eléctrico
Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial
Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas
Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere
Morena expulsa de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena; Luisa María Alcalde confirma separación de "El Abuelo"
Premio Nobel de la Paz divide a la política mexicana; oposición la felicita y Sheinbaum evita ahondar en el tema
Realizan primera audiencia pública para analizar Ley de Amparo; expertos consideran que "debilita la justicia en México"
¿Qué ha pasado con el libro de Sheinbaum?; podrían leerse algunos fragmentos en la mañanera, adelanta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue "muy amable" al dedicarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió y al que el mandatario republicano también aspiraba.
"La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías, una cosa muy amable de su parte", dijo Trump en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.
Lee también Palestinos empiezan a regresar a sus hogares en Gaza, tras cese de la ofensiva israelí
Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China; considera que dicho país es "agresivo" en materia comercial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
es/nro