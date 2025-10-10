Más Información
El presidente Emmanuel Macron nombró de nuevo como primer ministro al centroderechista Sébastien Lecornu, cuya dimisión a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacudió a Francia desde 2024.
"El presidente nombró a Sébastien Lecornu primer ministro y le encargó formar gobierno", indicó la presidencia francesa en un corto comunicado, sin más precisiones.
Lecornu, un político de 39 años que se autodefine como un "monje soldado", tendrá la misión de buscar una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan reducir la elevada deuda pública.
