El presidente Emmanuel Macron nombró de nuevo como primer ministro al centroderechista Sébastien Lecornu, cuya dimisión a inicios de la semana agravó la profunda crisis política que sacudió a Francia desde 2024.

"El presidente nombró a Sébastien Lecornu primer ministro y le encargó formar gobierno", indicó la presidencia francesa en un corto comunicado, sin más precisiones.

Lecornu, un político de 39 años que se autodefine como un "monje soldado", tendrá la misión de buscar una mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos para 2026, que permitan reducir la elevada deuda pública.

Lee también Renuncia primer ministro de Francia, menos de un mes después de asumir y la crisis política se profundiza

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc