El grupo islamista palestino Hamas entregó este lunes a Israel a los últimos 20 rehenes que tenía en su poder con vida.

Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esto es lo que sabemos de ellos:

- Nimrod Cohen (20 años): capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza. Un preso liberado transmitió a la familia un mensaje en el que les decía que estaba bien y en un video difundido por Hamas sus allegados reconocieron su tatuaje.

- Rom Braslavski (21): secuestrado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Supernova durante una pausa en su servicio militar. Su familia recibió una primera prueba de vida este pasado marzo a través de un exrehén que entabló amistad con él. En agosto, Hamas difundió un video en el que se le veía extremadamente delgado y pálido, con algunas heridas en la piel, viendo imágenes de niños desnutridos en una televisión.

- Matan Angrest (22): prestaba servicio como soldado el 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamas sobre Israel, y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz (comuna agraria) Nahal Oz. Algunos rehenes liberados afirmaron que sufrió heridas graves como consecuencia de estar encadenado y de haber sido golpeado. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamas, pidieron al Ejército israelí que detuviera su ofensiva en la ciudad de Gaza, ya que la vida de Matan estaba "en peligro".

- Bar Kupershtein (23): trabajaba en el festival Supernova, donde fue capturado. Hubo pruebas de vida de él los pasados febrero y abril, a través de un rehén liberado y de un video.

- Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal (24): estos dos mejores amigos fueron secuestrados en el festival Supernova. El pasado febrero aparecieron en un video publicado por Hamas en el que ambos presenciaron la liberación de otros rehenes. Y el pasado 5 de septiembre, cuando se cumplían 700 días de la ofensiva, Hamas publicó un nuevo video en el que se veía a los dos amigos dentro de un automóvil y aseguraban estar en ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes proseguían su ofensiva para tomar el control total.

- Yosef Haim Ohana (24): capturado en ese mismo festival. Se cree que ayudó a otros asistentes antes de ser capturado. Su familia dijo en febrero haber recibido una "clara indicación" de que seguía con vida. En mayo aparecía con vida junto a Elkana Bohbot en un video propagandístico de Hamas, en el que pedía detener los combates y acusaba el gobierno israelí de "tener las manos manchadas de sangre".

- Alon Ohel (24): fue uno de los cuatro asistentes del Supernova del refugio donde mataron a otras 16 personas. La primera prueba de vida llegó después de que liberaran a otros rehenes el pasado febrero. Hamas publicó el pasado 22 de septiembre un video en el que se veía a Alon diciendo que su muerte era "ineludible".

- Eitan Mor (25): tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova. Un amigo secuestrado con él fue hallado muerto en Gaza, pero de Mor se recibió una señal de vida durante el alto al fuego de principios de este año, según la agencia Jewish Telegraphic.

- Matan Zangauker (25): raptado en su casa junto a su pareja mexicana, Ilana Gritzewsky -liberada en noviembre de 2023- en su casa de Nir Oz. Su madre fue expulsada del Parlamento de Israel cuando abogaba por su puesta en libertad. El pasado junio, Hamas emitió un comunicado en el que avisaba de que el Ejército israelí sería responsable de su muerte si intentaba liberarlo, después de observar que las tropas habían rodeado el lugar donde estaba detenido.

- Los gemelos Gali y Ziv Berman (27): secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza. La familia recibió una prueba de vida de ambos durante el alto al fuego de principios de año.

- Segev Kalfon (27): tomado como rehén en el festival. Tal y como recoge Jewish Telegraphic, su primera prueba de vida llegó el pasado febrero.

- Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35): el primero fue capturado junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa, sus hijas gemelas, su cuñada y las hijas de esta. Todas ellas fueron liberadas.

- Avinatan Or (32): novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024. Or fue uno de los primeros israelíes de los que se difundieron imágenes durante su cautiverio, según Jewish Telegraphic.

- Elkana Bohbot (36): secuestrado en el festival de música Supernova y filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza. En mayo aparecía con vida junto a Yosef-Haim Ohana en un video de Hamas, en el que se mostraba muy débil. Pidió a su familia a través de un rehén liberado que mantuvieran el puesto en el mercado donde dijo, planeaba abrir una heladería en cuanto saliera.

- Maxim Herkin (37): capturado en el Supernova. Había regresado de visitar su Ucrania natal una semana antes del 7 de octubre. Nació en la región del Donbás y tiene una hija que vive en Rusia. El pasado mayo apareció en un video de Hamas diciendo que resultó herido cuando tropas israelíes bombardearon el túnel donde estaba detenido.

- Eitan Horn (38): secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. En un video del grupo islamista se le ve suplicando el fin de la guerra mientras su hermano era llevado para ser liberado este pasado febrero.

- Omri Miran (48): el más mayor de los rehenes vivos. Capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos. La familia recibió pruebas de vida en sendos videos publicados por Hamas en abril de 2024 y de 2025, junto a otra señal el pasado febrero. Además, a finales de septiembre las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamzs, pidieron al Ejército israelí que detuvieran su ofensiva la ciudad de Gaza ya que la vida de Omri estaba "en peligro".