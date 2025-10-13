Tras el acuerdo de alto al fuego entre Hamas e Israel, se negoció la liberación de prisioneros y rehenes capturados desde el 7 de octubre de 2023, cuando una incursión en Israel desató el actual conflicto con Hamas, en Gaza.

Hamas determinó realizar la liberación en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (23:00 p.m del domingo en México) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local (1:00 a.m del lunes en México), en el área de Khan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

Israel comenzó a liberar a los palestinos presos en cárceles israelíes; se espera que durante el día se liberen más rehenes o entreguen los cadáveres.

Mundo 09:32 AM Trump anuncia que la segunda fase para las negociaciones del acuerdo de Gaza ha comenzado Sharm el Sheij. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que la segunda fase de las negociaciones para el acuerdo de Gaza ha comenzado, tras acordar la semana pasada la primera etapa que ya se está implementando.



Mundo 09:31 AM Turquía presionó para impedir la presencia de Netanyahu en cumbre sobre Gaza Turquía, apoyada en particular por Irak, presionó para impedir que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asistiera a la cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij, dijo el lunes a la AFP una fuente diplomática turca.

"Por iniciativa del presidente [Recep Tayyip] Erdogan y gracias a los esfuerzos diplomáticos de Turquía, con el apoyo de otros dirigentes, Netanyahu no asistirá a la reunión en Egipto", declaró esta fuente a la AFP.



Mundo 09:29 AM Hamas ya ha entregado a la Cruz Roja los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes El grupo islamista Hamas entregó este lunes a la Cruz Roja en el sur de Gaza los primeros dos cadáveres de rehenes israelíes de los cuatro previstos para hoy, sin detallar sus identidades, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

"Tras esto, se producirá la entrega de otros dos ataúdes de rehenes fallecidos. Se requiere a Hamas que cumpla el acuerdo y tome las medidas necesarias para el retorno de todos los rehenes fallecidos", recoge el comunicado castrense



Mundo 08:34 AM Cruz Roja acude al punto del sur de Gaza donde recibirán cadáveres de rehenes La Cruz Roja se dirige al punto en el sur de Gaza donde las milicias islamistas les entregarán "varios ataúdes" con los presuntos cuerpos de rehenes fallecidos, anunció el Ejército de Israel en un comunicado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para recibir más ataúdes con los restos mortales de los rehenes fallecidos, que se espera que sean entregados a la Cruz Roja más tarde", apuntaron las fuerzas armadas, lo que abre la puerta a que la entrega de los cuerpos se produzca en varias tandas. Previamente, Hamas anunció que entregaría a la organización este lunes los cuerpos de Guy Illouz, de 26 años; Bipin Joshi, de 24; Yossi Sharabi, de 53; y Daniel Peretz, de 22 años.



Mundo 08:33 AM Hamas anuncia nombres de los cuatro cadáveres que entregará a Cruz Roja en Gaza el lunes Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamas, anunciaron las identidades de los cuatro rehenes cuyos cadáveres devolverán a Israel, a través de la Cruz Roja, este lunes: Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Peretz.

"Las Brigadas Al Qasam entregarán hoy lunes 13 de octubre de 2025 los cuerpos de los prisioneros sionistas", afirmó el grupo armado, por lo que 24 cadáveres de rehenes siguen aún en Gaza y se desconoce su paradero.



Mundo 08:31 AM Donald Trump prevé la firma del acuerdo en el día El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó este lunes en la Knéset, el Parlamento israelí, que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el "premio final de la paz".

"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad para todo Medio Oriente", dijo Trump, en el día en que se prevé la firma del acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.



Mundo 08:19 AM Liberan 154 prisioneros palestinos Un total de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel para ser deportados según el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom, controlado por las autoridades israelíes, según pudo constatar EFE este lunes sobre el terreno.



