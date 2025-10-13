Más Información

Jerusalén. El presidente estadounidense, , destacó este lunes en la Knéset, el Parlamento israelí, que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el "premio final de la paz".

"Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad para todo Medio Oriente", dijo Trump, en el día en que se prevé la firma del acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre .

Trump pronunció su discurso tras lade todos los que permanecían cautivos en Gaza y la entrega de prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto al fuego.

Entre aplausos, el mandatario se convirtió en el protagonista del Parlamento, aunque su intervención fue momentáneamente interrumpida por los diputados Ayman Odeh y Ofer Cassif, de la coalición árabe-judía Hadash Taal, quienes portaban pancartas con el texto "¡Reconoced Palestina!" y fueron retirados por la seguridad.

Continuando su intervención, Trump afirmó que "este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente" y mostró su agradecimiento a las naciones árabes y musulmanas que presionaron a Hamas para .

Por su parte, el primer ministro israelí, , aseguró que junto a Trump se alcanzará la paz: "Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz", declaró desde la Knéset.

Liberación de los rehenes

El proceso comenzó a las 9:30 hora local (6:30 GMT), cuando el Ejército de Israel confirmó que los siete primeros rehenes vivos cruzaron la frontera y fueron entregados a la Cruz Roja: Eitan Mor (25), Alon Ahel (24), Ziv Berman (27), Gali Berman (27), Guy Gilboa Dalal (24), Omri Miren (48) y Matan Angrest (22).

Poco antes de las 11:00 hora local, los 13 rehenes restantes fueron entregados y el primer helicóptero con los liberados llegó al Hospital Sheba de Ramat Gan, mientras que el Beilinson recibió a Eitan Mor.

Con esto, las milicias de ya no cuentan con cautivos vivos, mientras que algunos cuerpos de rehenes fallecidos serán entregados a lo largo del día, aunque Hamás no ha podido localizar a todos los desaparecidos.

Liberación de prisioneros palestinos

liberó a los primeros prisioneros palestinos, trasladados en autobuses a Ramala, la capital de , a las 12:50 hora local (9:50 GMT), donde familiares y amigos los esperaban.

Al final del día se espera que se libere a mil 968 prisioneros, de los cuales 154 serán deportados, según asociaciones de presos de Hamas y la (ANP).

