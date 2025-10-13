Más Información

Los expresidentes demócratas y Bill Clinton reconocieron este lunes al mandatario republicano por lograr la liberación de los últimos 20 rehenes que permanecían en poder de Hamas en Gaza.

En su cuenta de X, Biden, antecesor de Trump, se declaró “profundamente agradecido y aliviado de que este día haya llegado, por los últimos 20 rehenes vivos que han pasado por un infierno inimaginable y finalmente se han reunido con sus familias y seres queridos, y por los civiles de que han experimentado una pérdida inconmensurable y finalmente tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas”.

Biden, de quien recientemente se informó que comenzó la radioterapia como parte de su tratamiento para el cáncer de próstata, señaló que su gobierno “trabajó incansablemente para traer a los rehenes a casa, brindar ayuda a los civiles palestinos y poner fin a la guerra”.

El exmandatario felicitó a “Trump y a su equipo por su labor para lograr la renovación del acuerdo de alto el fuego. Ahora, con el respaldo de Estados Unidos y del mundo, Medio Oriente está en un camino hacia una paz que espero perdure y hacia un futuro para israelíes y palestinos por igual con medidas iguales de paz, dignidad y seguridad”.

Por su parte, Clinton emitió una declaración en la que se manifestó “agradecido” por el cese el fuego declarado entre Israel y Hamas y porque “los últimos 20 rehenes con vida han sido liberados y porque la ayuda que se necesita desesperadamente en Gaza ha comenzado a fluir”.

El también exmandatario dijo que “Trump y su administración, Qatar y otros actores regionales merecen gran crédito por mantener a todos involucrados hasta que se alcanzó un acuerdo”.

Abogó por que, con apoyo de Estados Unidos, la región y el mundo, “Israel y Hamas traten de convertir este frágil momento en una paz duradera que provea de dignidad y seguridad tanto a israelíes como a palestinos”.

La exvicepresidenta y candidata presidencial demócrata, , también agradeció por la gestión del presidente -al cual evitó mencionar por su nombre- para lograr la liberación de los rehenes en Gaza.

"A través de la diplomacia y la persistencia, hoy se da un importante primer paso hacia un futuro más esperanzador. Elogio a los líderes y socios cuyos esfuerzos hicieron este acuerdo posible, incluyendo el presidente y su equipo", manifestó en X.

Hamas entregó este lunes a los 20 rehenes, y cuatro cadáveres de rehenes muertos en cautiverio, mientras que Israel liberó a casi dos mil presos palestinos, que llegaron a Khan Yunis, como parte de un acuerdo de paz de 20 puntos impulsado por el presidente Donald Trump.

Sin embargo, las siguientes fases del acuerdo, incluyendo el desarme de Hamas y el futuro de Palestina sin un gobierno de la organización islamista, parecen más difíciles de implementar.

