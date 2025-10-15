Más Información

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

EU aplicará nueva multa de 5 mil dólares, más de 92 mil pesos, a quienes crucen ilegalmente la frontera

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trump autoriza a la CIA realizar operaciones encubiertas en Venezuela, revela el New York Times

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Concanaco pide condonar o suspender pago de servicios e impuestos a comercios afectados por lluvias

Reynosa.- Elementos de la Guardia Estatal rescataron a dos personas que fueron privados de la libertad en

Los hechos se registraron en un motel de la colonia José López Portillo donde, según el reporte, las personas ingresaron maniatadas a bordo de un auto.

El vehículo se encontró en el lugar y dentro, al presunto responsable, siendo ambos asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que las personas liberadas contaban con un reporte interpuesto por los familiares, en el cual, señalaron que recibieron llamadas solicitándoles dinero a cambio de la liberación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses