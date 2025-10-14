Más Información

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

Reynosa, Tamaulipas.- Un nuevo fue localizado por el colectivo Amor por los Desaparecidos en la colonia Los Almendros en Reynosa, Tamaulipas.

Integrantes del colectivo, en conjunto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dieron a conocer que detectaron tambos con osamentas cerca de la carretera interamericana.

En el terreno, encontraronesparcidos por lo que las autoridades aseguraron la zona.

Hallan campo de exterminio en Tamaulipas (14/10/2025). Foto: Especial
Hallan campo de exterminio en Tamaulipas (14/10/2025). Foto: Especial

Lee también

Se detectaron también prendas que pudieran ser determinantes para que se pueda lograr la identificación de las osamentas.

Edith González, coordinadora del colectivo hizo un llamado para que las personas que cuenten con algún familiar , acudan al Ministerio Público para que se realicen las pruebas genéticas conducentes y lograr una identificación verídica de los restos encontrados.

Hallan restos óseos en presunto campo de exterminio en Tamaulipas (14/10/2025). Foto: Especial
Hallan restos óseos en presunto campo de exterminio en Tamaulipas (14/10/2025). Foto: Especial

Este proceso, explicó, es fundamental para identificar a las víctimas y ofrecer respuestas a las familias que han esperado durante años.

Lee también

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas trabajan con personal especializado a fin de trasladar los restos al Servicio Médico Forense en Reynosa para iniciar los estudios e investigaciones correspondientes.

El colectivo Amor por los Desaparecidos ha logrado detectar varias zonas de exterminio en Reynosa y actualmente, se coordinan con autoridades estatales y federales para realizar estos trabajos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses