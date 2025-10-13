Reynosa.— La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas expresó su profunda preocupación y solidaridad ante la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, y vicepresidente de Seguridad de la Fecanaco, reportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Abraham Padrón Rodríguez, presidente de la Fecanaco, destacó que confían en el trabajo de las autoridades para que el empresario pueda ser localizado con bien a la brevedad.

Según la ficha de búsqueda, Mariño Leal, residente de Tampico, viajó a la frontera norte el pasado jueves 9 de octubre para supervisar operaciones de una empresa de seguridad privada de su propiedad, la cual presta servicios en diversos municipios de la entidad.

Sin embargo, ese día se perdió contacto con él alrededor de las 15:00 horas, tras realizar recorridos de trabajo en la ciudad Reynosa.

“En Fecanaco Tamaulipas nos unimos al sentimiento de preocupación de su familia, amigos y compañeros. Confiamos en el trabajo de las autoridades y en los esfuerzos de coordinación que permitan su pronto regreso con bien”, manifestó Abraham Padrón.

La Federación reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda y su llamado a la sociedad a mantenerse unida y solidaria ante este momento difícil, con la certeza de que el empresario sea localizado pronto y regrese con su familia.

Marco Antonio es propietario de compañías dedicadas a la vigilancia y protección de establecimientos comerciales, entre ellos una sucursal de lae cadena Applebee’s, que precisamente supervisaba.

La ficha de búsqueda destaca que al momento de su desaparición, vestía camisa color verde limón, pantalón de mezclilla, zapatos tipo mocasín en color café. El empresario tiene 49 años, mide 1.73 y tiene una cicatriz en el abdomen bajo por una cirugía.