Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para los próximos días, sábado y domingo, se estima una avenida del río Pánuco hacia la zona sur de Tamaulipas, la cual se prevé por encima del nivel crítico, y que afectaría a siete colonias, principalmente en el municipio de Tampico.

“En estos próximos días se continuará sobrevolando el cauce del río Pánuco y evaluando mediciones sobre el comportamiento del río para que la población esté debidamente informada”, señaló el gobernador Américo Villarreal Anaya, al presidir una reunión con las autoridades municipales y de Protección Civil de la zona conurbada del sur del estado, además de instalar la Mesa de Coordinación para atender la situación que podría presentarse derivada de una crecida en el río Pánuco.

“Y en caso de que su colonia que consideren pueda ser afectada, se tomen las medidas correspondientes y se habilitarán también los albergues que se requieran”, expresó Villarreal.

Se estima una avenida del río para los próximos días sábado y domingo. Foto: Especial.

A través de un enlace virtual, el mandatario tamaulipeco instruyó a las corporaciones estatales a dar seguimiento puntual al monitoreo de las estaciones hidrométricas de la Comisión Nacional del Agua y mantener debidamente informada a toda la población.

Ante los recientes acontecimientos que se presentaron en cinco estados del país afectados por lluvias extraordinarias, cuatro de los cuales cuentan con afluentes del Pánuco, se estima la avenida de dicho río hacia la zona sur de Tamaulipas.

De acuerdo a los antecedentes, el sistema lagunario capta y atenúa la cresta de la avenida.

En la reunión participaron, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez y el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, así como la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya; el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo y el alcalde de Altamira, Armando Martínez. También estuvieron presentes autoridades militares y navales.

Se determinó informar debidamente a las y los pobladores de las colonias Vicente Guerrero, Pescadores, El Sauce, Morelos, de la zona centro, Guadalupe Victoria e Isleta Pérez, para que tomen todas las medidas de seguridad necesarias y se mantengan informados a través de los canales oficiales.

En rueda de prensa posterior en Tampico, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, aclaró que si bien es cierto que será una avenida importante, afortunadamente no siguió lloviendo y eso ha hecho que no se haya seguido acrecentando.

“Ahorita lo que nos interesa es tomar las mejores medidas para atenuar el impacto en la sociedad de Tampico y Madero, fundamentalmente”, expresó Quiroga.

El secretario reiteró que si es una avenida importante, “ojo, por eso estamos aquí”, dijo que si es un golpe de agua severo, “pero tampoco viene una catástrofe, viene una avenida importante que lo más que va a hacer, si sucede, es que se va a meter a las colonias más bajas y no son tantas; para eso estamos previniendo”.

dmrr/cr