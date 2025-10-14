En San Luis Potosí aún continúa el recuento de los daños tras las severas inundaciones en la región sur de la huasteca, maquinaria ha ingresado a los municipios de Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Matlapa, Tanquián, y San Vicente Tancuayalab, en éste último personal de protección civil, guardia nacional, estatal y la marina, mantienen además las labores de rescate pues aún hay personas que permanecen atrapadas y se resguardan en azoteas ante el desbordamiento del río Moctezuma.

A las tareas de auxilio se han sumado corporaciones de diversos municipios, la tarde del lunes un grupo de brigadistas originarios del municipio de Xilitla, lograron el rescate de un grupo de 218 personas, entre ellos, 79 niños, todos ellos permanecían atrapados en comunidades de San Vicente, las cuales por la crecida del río permanecen incomunicadas y con difícil acceso mediante lanchas.

De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, 329 personas se encuentran resguardadas en albergues y el número de evacuados ha crecido a mil 749 familias.

En San Vicente Tancuayalab ha sido imposible el acceso a comunidades como Rincón Brujo, tantojol, movimiento huasteco y tankuime, hasta el momento se desconoce el total de personas que se encuentran atrapadas y sin algún tipo de comunicación.

Continúan labores de rescate en San Luis Potosí (14/10/2025). Foto: Especial

Se reporta la primer víctima mortal de las inundaciones en SLP

La tarde del lunes los habitantes de San Vicente Tancuayalab reportaron un cuerpo sin en el paraje conocido como “Cañón del Gato”, luego de que esta zona se encontrara totalmente inundada por el desborde del río Moctezuma en las colindancias con el higo- Veracruz.

El cuerpo que logró ser recuperado no ha sido identificado pues presentaba avanzado estado de descomposición, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Legal para la práctica de la necropsia correspondiente, con el fin de determinar su identidad y las causas de muerte.

Sobre este hecho, el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez confirmó el deceso de una persona sin embargo, sostuvo que al momento el estado se mantiene sin víctimas mortales a causa de las inundaciones, ya que, señaló que incluso pudo ser una congestión alcohólica, por lo que se investiga la causa de la muerte de esta persona aún sin identificar.

Torres Sánchez sostuvo “se sigue investigando, lo que pasa es que no se ha determinado aún cual fue la causa del deceso, sobre todo porque hay información relacionada a que se trató de una congestión alcohólica, al parecer un día antes todavía se le vio en la zona e inclusive recibió despensa y demás apoyos de los que ha estado llevando el gobierno estatal”.

Personas realizan labores de limpieza en zonas afectadas (14/10/2025). Foto: Especial

Entrega de apoyos

El gobernador del estado Ricardo Gallardo mantiene la gira por la zona devastada encabezando la entrega de apoyos a las familias damnificadas.

El gobierno ha hecho entrega de kits de limpieza, así como colchones, estufas, lavadoras y otras electrodomésticos para quienes perdieron sus bienes a causa de las inundaciones.

Además, ha subrayado que tras el censo económico se darán apoyos de hasta 20 mil pesos para quienes perdieron sus bienes vivienda.

