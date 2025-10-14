La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro con el Comisario Europeo Josef Síkela y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo de la SEMARNAT, José Luis Samaniego Leyva, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en materia de economía circular y aprovechamiento sustentable del sargazo.

Durante el evento, realizado en el marco de la visita de una delegación de la Unión Europea, la mandataria estatal destacó que Quintana Roo se ha posicionado como referente global en innovación ambiental, al convertir un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo sostenible.

“El sargazo es un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En Quintana Roo elegimos actuar con responsabilidad, innovación y visión de futuro”, afirmó.

Innovación y tecnología para enfrentar el sargazo

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA), Oscar Rébora Aguilera, destacó que el estado alberga la primera planta piloto de biogás en México, resultado de un estudio técnico que avala su viabilidad y ya cuenta con certificaciones pertinentes.

Esta planta busca transformar el sargazo en recursos útiles como energía limpia, fertilizantes orgánicos y bonos de carbono, además de generar empleos verdes y reducir las emisiones contaminantes. De acuerdo con los estudios, dos plantas podrían procesar hasta 300 toneladas de sargazo al día, consolidando un modelo circular de recolección, transformación y aprovechamiento.

Alianzas estratégicas con Europa y el Gobierno Federal

El proyecto tiene un significado especial para la Unión Europea, ya que uno de cada tres cuartos de hotel en Quintana Roo representa inversión europea.

La gobernadora Lezama agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el acompañamiento de la secretaria Alicia Bárcena, con quien impulsa el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.

Además, resaltó la puesta en marcha del Centro Integral de Saneamiento y Economía Circular, que permite transformar el sargazo en un activo económico mediante innovación y tecnología verde.

“Nuestro compromiso es brindar certeza y seguridad a quienes apuestan por proyectos sustentables. En Quintana Roo hay reglas claras, acompañamiento técnico y voluntad política para hacer de la economía circular una realidad”, puntualizó.

Resultados concretos en la estrategia contra el sargazo

Lezama recordó que la estrategia estatal contra el sargazo involucra una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Marina, la Agencia Espacial Europea y el sector privado, lo que ha permitido establecer el primer Centro de Monitoreo Satelital de Sargazo en América Latina.

Tan solo en 2025, se han recolectado más de 87 mil toneladas de sargazo, gracias a una flota de buques especializados, embarcaciones menores y más de 9 mil metros de barreras instaladas a lo largo del litoral.

“Nuestro objetivo va más allá de mantener las playas limpias; buscamos preservar el equilibrio de los ecosistemas. En Quintana Roo, cuidar el mar es cuidar la vida”, afirmó.

Cooperación para la economía verde

Finalmente, la gobernadora reiteró que la colaboración con la Unión Europea representa una alianza estratégica para fortalecer la economía verde y promover el desarrollo sostenible en la región.

“Cuando gobiernos, empresas y sociedad civil trabajan juntos, los desafíos se convierten en oportunidades. En Quintana Roo, con la fuerza de su gente y el respaldo de nuestra Presidenta, la transformación avanza”, concluyó.

A la reunión asistieron también el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André; el director para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional, Félix Hernández Chao; el jefe de cooperación de la UE en México, Esteban Agne, así como autoridades federales, estatales y asesores internacionales.

