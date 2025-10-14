El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se han otorgado beneficios directos al magisterio oaxaqueño por 5 mil 20 millones 972 mil 34 pesos.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario agregó que aún están disponibles 800 millones de pesos para ser destinados en las prioridades laborales que defina la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y las cuales están pendientes por notificar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Por la asignación de estos recursos públicos, señaló que no se justifican los bloqueos a las calles de la capital del estado que por dos días consecutivos han realizado maestros del nivel de Educación Indígena de la Sección 22.

Hoy, los profesores bloquean la avenida Eduardo Mata, la avenida Tecnológico y la Calzada Madero, la carretera federal 190, el Periférico y la Avenida Universidad.

“No se justifica el bloqueo, ¿por qué se hacían bloqueos antes?, ¿por qué se cerraban las calles?, porque no había diálogo. Ahora no, ya está el compromiso de los 800 millones de pesos y ellos tienen junto con el IEEPO, que determinar cuánto se va a distribuir en cada nivel educativo, bajo las necesidades de las maestras y maestros”, dijo Salomón Jara.

Y sostuvo que en comparación de administraciones pasadas donde no hubo respuesta a sus peticiones, ahora, se han atendido las demandas de carácter estatal y se ha brindado acompañamiento para la atención a planteamientos del orden federal.

Además, dijo, que adicionalmente se han entregado apoyos extraordinarios, laudos y resoluciones como prima de antigüedad, bono a jubilados, uniformes escolares y, mobiliario y equipo tecnológico; y puntualizó que para equipo tecnológico y mobiliario, la Sección 22 del SNTE tiene asignado en 2025 un presupuesto de mil 800 millones de pesos.

Emilio Montero Pérez, titular del IEEPO, por su parte, aseguró que se ha logrado concluir 6 mil 320 procesos administrativos planteados por la Sección 22 y están pendientes 37.

afcl/LL