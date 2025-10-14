Culiacán, Sinaloa.– El gobernador Rubén Rocha Moya encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, el cual otorga un apoyo bimestral de 3 mil pesos a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Este programa fue impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ustedes, que son las jefas de casa y que no dejan de trabajar, no reciben un salario. Una de las grandes injusticias es que el trabajo doméstico no se remunera. Este apoyo busca reconocer justamente eso”, expresó el gobernador Rocha durante su mensaje.

En Sinaloa, 47 mil mujeres recibirán este beneficio. Una vez que cumplan 65 años, serán incorporadas de manera automática a la Pensión para Adultos Mayores, ya establecida como un derecho constitucional en el artículo 4º de la Constitución, por lo que seguirán recibiéndola de forma vitalicia.

Gobernador de Sinaloa encabeza entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar en Sinaloa (14/10/2025). Foto: Especial

Rocha explicó que este nuevo programa busca adelantar el apoyo a las mujeres, antes de que cumplan los 65 años. Subrayó que, mientras la pensión para adultos mayores es universal para hombres y mujeres, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida exclusivamente a mujeres, en reconocimiento a su labor en el hogar.

“La presidenta Claudia Sheinbaum creó este programa precisamente para acortar la espera. Podemos decir que es un ‘previo’ a la pensión de adultos mayores. Al llegar a los 65 años, las beneficiarias dejarán de recibir este apoyo, pero obtendrán uno mayor: actualmente la pensión para adultos mayores es de 6 mil 200 pesos bimestrales, y seguirá aumentando cada año”, puntualizó.

El mandatario también destacó que este tipo de programas, junto con otros impulsados desde el inicio del gobierno federal anterior, representan una derrama económica anual de 25 mil millones de pesos en Sinaloa, recursos que llegan directamente a las familias a través de las Tarjetas del Bienestar, reactivando la economía local.

Por su parte, el coordinador estatal de Programas Sociales del Bienestar, Ángel Ulises Piña García, detalló que el programa inició en 2024, atendiendo primero a mujeres de 63 y 64 años, con un padrón inicial de 26 mil beneficiarias. En 2025, se incorporaron las mujeres de 60 a 62 años, lo que elevó el padrón a 47 mil mujeres en el estado.

“Este apoyo es para lo que ustedes necesiten: salud, alimentación o cualquier necesidad personal. La presidenta lo otorga en reconocimiento al esfuerzo que ustedes han hecho durante tantos años por sacar adelante a sus familias. Muchas trabajan fuera, y aún así llegan a casa a seguir trabajando. Ese esfuerzo, que antes no se reconocía, hoy sí lo es”, afirmó Piña García.

En representación de las beneficiarias, la señora María Dolores Alor Ham agradeció a las autoridades y destacó la importancia de este tipo de apoyos para dignificar la labor de las mujeres.

“Ojalá este mensaje llegue a la presidenta Claudia Sheinbaum: que sepa que estamos con ella, que reconocemos su labor. Gracias también a nuestras autoridades por ponerle un ingrediente fundamental a su trabajo: el humanismo. Hoy las mujeres somos reconocidas de manera más visible, más tangible y más pública”, expresó.

El evento también contó con la presencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien resaltó el avance que han tenido los programas sociales en los gobiernos de la Cuarta Transformación. Recordó que la pensión de adultos mayores comenzó en 2018 con un monto de mil 160 pesos bimestrales, y hoy asciende a seis mil 200 pesos, consolidado como un derecho constitucional.

