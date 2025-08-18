Más Información

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

La secretaria del Bienestar, , dio a conocer que a partir de este lunes 18 de agosto inicia el registro para la Pensión de Adultos Mayores.

Durante la mañanera de este lunes de la presidenta en , Montiel Reyes presentó el calendario de registro que inicia a partir de hoy y hasta el 30 de agosto.

La titular del Bienestar señaló que al igual que las veces anteriores, el registro se llevará a cabo, de acuerdo con la . El programa social está dirigido a personas de 65 años y más.

Calendario de Pensión Adultos Mayores. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR.
Calendario de Pensión Adultos Mayores. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR.

Asimismo, llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca para que se les pueda atender de forma más rápida.

Por medio de su cuenta de X, la funcionaria compartió la liga () para poder consultar el módulo más cercano a tu domicilio.

