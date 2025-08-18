Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que “vamos muy bien” con el Programa Mujeres Bienestar, y reportó más de un millón de aseguradas entre 63 y 64 años.

En la conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Montiel Reyes indicó que la meta para registrar este agosto es de 2 millones 224 mil mujeres de 60, 61 y 62 años. Al 17 de agosto van un millón 416 mil registros.

“La idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total”, expuso la secretaria de Bienestar.

“Vamos bien, vamos muy bien”, expresó.

Al referir que este programa es un reconocimiento para todas las mujeres mexicanas, Montiel recordó que si la persona tiene de 60 a 64 años, debe registrarse del 1 al 30 de este mes, de acuerdo con el calendario por apellido para brindar una mejor atención.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, citó Montiel a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También recordó que el registro para los adultos mayores, como cada dos meses, inicia de este lunes 18 al 30 de agosto.

