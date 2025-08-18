Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que “vamos muy bien” con el , y reportó más de un millón de aseguradas entre 63 y 64 años.

En la conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Montiel Reyes indicó que la meta para registrar este agosto es de 2 millones 224 mil mujeres de 60, 61 y 62 años. Al 17 de agosto van un millón 416 mil registros.

“La idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total”, expuso la secretaria de Bienestar.

“Vamos bien, vamos muy bien”, expresó.

Lee también

Al referir que este programa es un reconocimiento para todas las mujeres mexicanas, Montiel recordó que si la persona tiene de 60 a 64 años, debe registrarse del 1 al 30 de este mes, de acuerdo con el calendario por apellido para brindar una mejor atención.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, citó Montiel a la presidenta .

También recordó que el registro para los , como cada dos meses, inicia de este lunes 18 al 30 de agosto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses