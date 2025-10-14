Tamazunchale, San Luis Potosí.- Los habitantes de esta comunidad de la huasteca potosina reciben el apoyo del gobierno del estado, quien les entregó despensas y enseres que perdieron por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos.

Además el mandatario estatal Ricardo Gallardo Carmona, ha participado en la dotación de estos apoyos y supervisado las acciones que se ejecutan para rehabilitación de calles y espacios públicos.

En el recorridos por las colonias afectadas, el gobernador del estado dotó a las familias de paquetes alimentarios y de limpieza y desinfección, así como enseres domésticos como colchones, estufas, colchonetas, cobijas, ollas para cocina, parrillas.

También superviso los trabajos de limpieza acompañando y ayudando a las familia y giro instrucciones a sus colaboradores para mantener un operativo permanente de ayuda en los municipios afectados.

Ricardo Gallardo visitó el barrio El Carmen y la colonia La Estrella, acompañado por autoridades municipales, estatales y personal de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, quienes implementan el Plan DN-III-E en coordinación con Protección Civil Estatal, en estas zonas, donde el nivel del lodo superó los 30 centímetros por lo que se realizan labores de retiro de escombros, saneamiento y desinfección

Durante su recorrido el mandatario estatal reiteró que las y los potosinos no estaban solos y que el apoyo del Gobierno del Estado llegará a cada rincón de la Huasteca.

"Estamos aquí para acompañar a nuestra gente en los momentos difíciles y nadie se quedará sin apoyo; vamos a seguir entregando enseres domésticos y, en los casos más severos, apoyos económicos de hasta 20 mil pesos”, anunció.