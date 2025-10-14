Más Información
Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma
Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU
Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal
Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo
"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emitió una alerta para tomar medidas preventivas ante la una probabilidad del 20 por ciento de desarrollo ciclónico en 48 horas y del 50 por ciento en los próximos siete días en el Golfo de Tehuantepec.
De acuerdo con la dependencia, este sistema podría incrementar la presencia de lluvias, de moderadas a ocasionalmente fuertes; además, debido al efecto orográfico y al calentamiento diurno, se prevén tormentas durante la tarde o noche en diversas regiones del estado.
Mediante un comunicado recomendó asegurar suficiente comida, agua potable y medicamentos; retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o agua como macetas, láminas y basura; evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas; desconectar aparatos electrónicos en caso de tormenta eléctrica y mantenerse alejado de postes o cables de energía.
Lee también: Detienen en Cuernavaca a profesor acusado de matar a un menor de seis años en 2022
Así como identificar refugios temporales o zonas seguras de evacuación en su comunidad; mantener limpios techos, canales y desagües para evitar encharcamientos o taponamientos, y atender las indicaciones de las autoridades municipales y estatales de Protección Civil.
“Se exhorta a la población a mantenerse informada y actuar con precaución ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas”.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr