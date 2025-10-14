Cuernavaca, Mor.- Agentes de Investigación Criminal (AIF) capturaron al profesor Felipe de Jesús por su presunta responsabilidad en el asesinato del pequeño Ricardo, de seis años, reportado como desaparecido un domingo de enero de 2022 en el municipio de Tlaquiltenango, y localizado sin vida 48 horas después.

El fiscal estatal, Edgar Maldonado Ceballos, confirmó que agentes de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de aprehensión contra el probable autor del crimen.

Ricardo fue visto por última vez el domingo 16 de enero de 2022, cuando salió de su vivienda rumbo a la casa de un vecino y dos días después, sus restos fueron localizados en la comunidad de Palo Grande, perteneciente a Moyotepec, municipio de Ayala, oriente del estado. El cuerpo presentaba golpes y lesiones graves, según informes periciales.

La aprehensión del profesor se realizó el lunes, hacia el mediodía en la colonia Las Palmas, donde acudió a realizar un trámite sobre su jubilación en las oficinas del ISSSTE.

Versiones extraoficiales indican que el presunto se declaró como maestro jubilado y con residencia en el poblado de Ahuetepec, norte de Cuernavaca.

Su localización fue posible porque con antelación había realizado un trámite en la delegación del ISSSTE y su nombre prendió las alertas de búsqueda.

Las circunstancias que rodean el fallecimiento de Ricardo son crudas porque existe una versión no confirmada en el sentido de que vivía violencia intrafamiliar y buscaba refugio con el maestro.

Prisión preventiva

Sobre el caso, la Fiscalía Regional Sur Poniente informó que un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Felipe de Jesús “N”, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, en perjuicio del niño.

En la audiencia de control, el juez calificó de legal la detención y el agente del Ministerio Público (MP) especializado le formuló imputación por el delito antes señalado.

De los hechos, informó la fiscalía, se conoció que la última vez que se le vio con vida a Ricardo fue el 16 de enero del 2022, cerca de la capilla del Barrio de Tlayehualco, en la colonia Centro del municipio de Tlaquiltenango.

Ese día, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas activó la búsqueda del infante, sin embargo, el 18 de enero de dicho año, el niño fue localizado sin vida, con signos de violencia, en un camino de terracería de la colonia Palo Grande, del poblado de Moyotepec, en el municipio de Ayala.

Las investigaciones arrojaron la probable responsabilidad de Felipe de Jesús “N”, por lo que el Ministerio Público especializado obtuvo la orden de aprehensión.

