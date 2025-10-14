Más Información
Morelia, Michoacán.- En las oficinas del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) se instaló el centro de acopio para recibir víveres y productos de primera necesidad que serán enviados a las familias afectadas por las intensas lluvias y desbordamiento de ríos.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) dijo que durante dos días, 15 y 16 de octubre, se recibirá la ayuda que la población quiera donar, pero pidió que los alimentos no requieran refrigeración.
La ciudadanía puede traer alimentos no perecederos y artículos que sean fáciles de almacenar, agregó e informó que se recibirá la ayuda de las nueve hasta las seis de la tarde.
DIF de Michoacán instala centro de acopio, ¿dónde está ubicado y qué puedo donar?
El centro acopio está instalado en la avenida Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, de la capital michoacana; reitero que se recibe comida enlatada, pasta para sopa, harina de maíz o trigo, leche en polvo, fórmula y alimentos para bebé, aceite vegetal, azúcar, sal, café soluble, cereales, agua embotellada, o alimentos secos como arroz, frijol o lenteja en bolsa.
También, toallas sanitarias, gel antibacterial, artículos de limpieza y de higiene personal, pañales para bebé y adulto, cobijas o medicamentos.
Ramírez Bedolla destacó que Michoacán ha sido históricamente un estado solidario y de manos abiertas ante la adversidad, por lo que será el jueves próximo cuando los víveres y productos recaudados se envíen a la población afectada, por lo que se solicita a la ciudadanía a solidarizarse con esta causa.
