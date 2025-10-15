Más Información

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Hermosillo, Sonora.- Durante su participación en el , el cofundador de Apple, Steve Wozniak, reconoció públicamente los esfuerzos del Gobierno Municipal de por transformar a la capital sonorense en una ciudad más limpia, eficiente y sustentable.

“Te admiro mucho y admiro que Hermosillo, la Ciudad Solar, esté tomando pasos para tener ”, expresó Wozniak en el conversatorio con el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez ante más de mil 500 asistentes.

La intervención de Wozniak formó parte de una charla magistral en la que se abordaron temas como el uso de la tecnología en la vida urbana, la eficiencia energética y el potencial de la inteligencia artificial para mejorar los espacios públicos. También se incluyeron preguntas formuladas previamente por jóvenes estudiantes y representantes ciudadanos.

Lee también:

El ingeniero y pionero de la informática destacó que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas. “Debe hacer la vida más fácil, más conectada y más eficiente”, afirmó.

Wozniak compartió que uno de sus principios clave como diseñador fue siempre la eficiencia, buscando crear más con menos. En ese sentido, resaltó el papel que la energía solar y los vehículos eléctricos pueden tener en la transición hacia un modelo energético más limpio, aunque advirtió que los cambios deben ser estructurales.

En el Cuarto Foro Mundial de Energía Solar participó en un conversatorio con el alcalde Antonio Astiazarán ante más de mil 500 personas. Foto: Especial.
En el Cuarto Foro Mundial de Energía Solar participó en un conversatorio con el alcalde Antonio Astiazarán ante más de mil 500 personas. Foto: Especial.

“Ahorra dinero, pero sólo vas a comprar otra cosa con él, y eso también será fabricado. Hasta que logremos que todo se fabrique con electricidad de manera muy limpia, será difícil reducir la cantidad de energía que usamos”, reflexionó.

Lee también:

También hizo énfasis en la necesidad de utilizar los recursos de manera sabia, priorizando la sostenibilidad sobre el crecimiento económico sin dirección: “La cantidad de dinero o el producto nacional que generemos no significa mucho si no lo usamos con sabiduría”.

El Cuarto Foro Mundial de Energía Solar se lleva a cabo los días 15 y 16 de octubre en Hermosillo, y reúne a expertos, empresarios, autoridades y ciudadanía en general para dialogar sobre el futuro energético y el papel de las ciudades inteligentes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses