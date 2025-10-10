La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), María Lilia Cedillo afirmó que el Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores (CIDS) se ha consolidado por sus resultados en la formación de estudiantes y desarrollo de proyectos e innovación tecnológica.

“Han dejado un legado para la institución que hoy quiero reconocer. Los semiconductores se han vuelto una prioridad y parte de la independencia tecnológica que se quiere lograr como país; sin duda fueron visionarios desde hace 40 años”, destacó la rectora.

En la ceremonia de clausura conmemorativa por el 40 y 20 aniversario, de la Maestría y Doctorado en Dispositivos Semiconductores, respectivamente, la rectora Cedillo mencionó que la Máxima Casa de Estudios de Puebla se consolida como una de las importantes del país.

Jorge Rigoberto Juárez Posada, director del ICUAP, destacó la labor de muchos años se ve reflejada en el compromiso de esta comunidad, comprometida con el desarrollo de la ciencia y la tecnología:

“Este aniversario nos recuerda que la ciencia es colectiva y que con estos posgrados abonamos a la formación de altos perfiles; de ahí la importancia de seguir fortaleciendo estos programas”, aseveró.

