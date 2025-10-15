Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó del envío de cuatro ambulancias, médicos y material para apoyar a las familias afectadas por inundaciones en el estado de Hidalgo.

La ayuda humanitaria se traslada a Pachuca, capital del estado de Hidalgo, y consta de ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); cinco unidades médicas móviles equipadas con instrumental, medicamento y material de curación; y un vehículo de logística.

Dijo que el contingente está integrado por 13 elementos de atención prehospitalaria y coordinación, así como de 15 médicos, enfermeras y promotores de la salud, quienes, con vocación de servicio, brindarán consulta en campo para atender a las familias que enfrentan los estragos de las lluvias y los desastres naturales.

Lee también DIF de Michoacán abre centro de acopio para damnificados por lluvias; esto es lo que puedes donar

Ramírez Bedolla detalló que las unidades móviles cuentan con equipamiento de emergencia y personal capacitado para brindar auxilio en las comunidades donde más ayuda se necesita, con atención inmediata y el traslado de pacientes, lo cual representa el compromiso del Gobierno de Michoacán con la vida y la salud de todas y todos.

Asimismo recordó que este miércoles es el último día de la recaudación de víveres, agua embotellada, artículos de limpieza y enseres domésticos en el centros de acopio instalado en el Sistema DIF Michoacán, los cuales serán enviados mañana jueves al DIF Nacional para su distribución en las comunidades con mayores afectaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv