Pachuca.– Ante la emergencia provocada por las lluvias en el estado de Hidalgo, el gobierno informó que el Ejército mexicano ha dispuesto un helicóptero Mi-17, equipado con canastilla, así como cuatro lanchas que serán operadas por elementos especializados en búsqueda y rescate, debido a que se tiene el reporte de 19 personas desaparecidas.

Se indicó que, como parte del apoyo del gobierno federal, fueron enviados 250 elementos de la Secretaría de Marina a las zonas afectadas por las inundaciones, principalmente al municipio de Huehuetla, uno de los más golpeados por el meteoro.

La SEP dio a conocer que las clases no se reanudarán el lunes, sino hasta nuevo aviso en 34 municipios Foto: Especial.

Las autoridades precisaron que, debido a las condiciones climáticas, el acceso a la región Otomí-Tepehua continúa complicado.

De igual manera, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que las clases no se reanudarán el lunes, sino hasta nuevo aviso en 34 municipios, desde la zona de Acaxochitlán hasta Zimapán, mientras que en 50 municipios más el regreso a clases está previsto para el próximo lunes. En total, 38 municipios mantienen suspensión indefinida de actividades escolares.

Se puntualizó que, en los municipios donde se reanuden las labores educativas, cada plantel ejercerá su autonomía de gestión para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar en caso de presentarse riesgos asociados a las lluvias.

