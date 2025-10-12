Cuatro personas fueron asesinadas y 11 más resultaron heridas de bala durante una fiesta de bautizo en una comunidad del municipio de Huejotzingo, ubicado en la región centro-oeste del estado de Puebla.

Los reportes policiales señalan que los hechos ocurrieron la madrugada de hoy domingo en la comunidad de San Luis Coyotzingo, donde se llevaba a cabo una fiesta de bautizo con docenas de invitados.

Testigos señalan que se empezaron a escuchar disparos, por lo que se notificó a las autoridades de emergencia; elementos policiales arrobaron al sitio y encontraron cuatro fallecidos y 11 heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales de la zona.

Agentes policiales montaron un operativo de seguridad y búsqueda de los responsables, sin que se tuviera éxito; en tanto la Fiscalía General del Estado inició investigaciones del caso.

Un total de 149 casos de violencia extrema se registraron durante los primeros seis meses del año en el estado de Puebla, según documentó la organización civil Causa en Común.

Con ello, Puebla se ubicó entre los cinco estados del país con el mayor número de hechos de extrema violencia, catalogados por la ONG como "atrocidades", con 156 víctimas.

En su informe del primer semestre de este año, Causa en Común reveló que se cometieron en México al menos 2 mil 517 crímenes de extrema violencia. Y cinco estados fueron los que concentraron el mayor número de delitos, entre los que destacó Puebla en la quinta posición con al menos 149 casos documentados.

El mayor delito cometido en Puebla fue la tortura con 51 casos; seguido de mutilaciones, descuartizamiento y destrucción de cadáveres con 18 casos; actos violentos contra la autoridad 13 eventos; asesinatos de niños y adolescentes e intentos de linchamientos, 11 casos cada uno.

