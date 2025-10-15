Culiacán.- En diversas acciones desplegadas en Sinaloa por las fuerzas federales, cuatro civiles resultaron muertos en enfrentamientos con elementos del ejército, dos más pudieron ser detenidos y se aseguraron armas automáticas, cargadores, cartuchos útiles y equipos tácticos.

Los elementos militares, en un patrullaje de vigilancia por el poblado de Loma Grande, en el municipio de Escuinapa, fueron objeto de un ataque con armas automáticas por parte de un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y mantuvieron un largo enfrentamiento en esa zona.

Producto de la confrontación, tres civiles cuyas identidades se desconocen perdieron la vida, por lo que el personal militar aseguró cinco fusiles automáticos, 41 cargadores abastecidos, cartuchos útiles y equipo táctico, sin lograr ubicar al resto de los miembros del grupo delictivo que los atacó.

Foto: Especial

Cerca del poblado Ensenada, del municipio de Elota, elementos del ejército, en un despliegue de seguridad, fueron blanco de un ataque por parte de un grupo de miembros de la delincuencia organizada, por lo que estos tuvieron que repeler la agresión.

En el intercambio de disparos de armas de fuego, uno de los miembros del grupo delictivo resultó muerto por lo que sus compañeros huyeron del lugar y dejaron abandonados cinco rifles automáticos, 26 cargadores, 250 cartuchos útiles y dos chalecos porta placas.

Cerca del poblado de la Platanera, en el municipio de Culiacán, elementos del ejército retuvieron a dos jóvenes para una revisión de rutina, a estos se les encontró cartuchos útiles para calibre 7.62X 39 mm, además un control electrónico, presuntamente que pertenece a un vehículo con reporte de robo, el cual no fue localizado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL