"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Son propiedades pequeñas, adquiridas poco a poco y fruto del esfuerzo, justificó el secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, la compra de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado por varios millones de pesos, exhibidas en su declaración patrimonial.

Fue el comunicador, Audelino Macario, quien publicó parte de la declaración patrimonial, destacando los 13 ranchos adquiridos en Tabasco, con un pago al contado de 6.9 millones de pesos y 694 cabezas de ganado por 10.4 millones de pesos, a pesar de que, José Ramiro López, declaró no tener empleo, empresa o ingreso alguno en 2023.

Sin rechazar la veracidad de los documentos, ni aclarar el origen de los millonarios recursos, el funcionario morenista, indicó que son los ‘poderosos’ del país quienes montaron una estrategia para atacarlo al ser hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Esa información la sacaron precisamente de mi declaración patrimonial, yo eso lo tengo declarado y mis declaraciones son públicas, yo no escondo absolutamente nada, lo demás, lo que ellos se imaginan, que dicen que estaba yo sin trabajo, que esto y lo otro, es una cuestión mediática. Todavía, los poderosos de este país, no perdonan lo que hizo el presidente Andrés Manuel, de que los recursos con los que se quedaban ellos, se le haya dado a los ciudadanos a través de los programas. Sus jilgueros, que son los dueños de los medios de comunicación, tienen que fomentar, agrandar toda esta situación”, reprochó.

Cuestionado sobre las versiones del comunicador, de que la mayoría de los bienes se adquirieron durante el período de mandato de su hermano en la presidencia de la república, de manera inicial confirmó que así había sido, sin embargo, luego reculó e intentó justificar que estos se compraron tiempo antes.

“Tengo esas propiedades, porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero la fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo afortunadamente estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo", aseveró

“- ¿No, fue precisamente durante en la administración de su hermano Andrés Manuel que las adquirió? - No, sí, seguramente, sí, pues él era eh… a ver, a ver, déjame que yo haga cuentas. No, no, no, bueno, bueno, yo adquirí las primeras tierras en el 2010, parece algo así, 2010, 2011, Andrés estaba, creo que fue del 18 al 24, algo así, pero te digo, yo fui adquiriendo pedazos ahí cerca de mi propiedad, junto a mi propiedad”, expresó.

🔴 José Ramiro López Obrador responde tras revelarse la compra de ranchos en Tabasco



Por último dijo no saber cuál es el monto que suman sus bienes, pues no ha hecho esa cuenta, pero, aseguró que no le preocupa lo publicado por Audelino Macario, pues es el ‘jilguero mayor’ de los exgobernadores, Roberto Madrazo y Manuel Andrade, así como de toda la ‘mafia’ que malgobernó Tabasco, aseveró.

dmrr/cr