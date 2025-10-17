Hermosillo, Sonora .- Un trágico accidente ocurrido poco antes de las seis de la mañana en la carretera internacional, en el kilómetro 234 del tramo Guaymas-Hermosillo, dejó un saldo trágico de siete personas fallecidas y 25 más lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

El siniestro involucró a un autobús de la línea Tufesa, que viajaba con destino a Nogales, Sonora, procedente de Culiacán, Sinaloa.

A bordo de la unidad se encontraban 31 personas, entre ellas dos conductores, quienes, tras el volcamiento, huyeron del lugar.

Las autoridades ya están trabajando en su localización.

El Accidente

A las 5.31 horas, el Centro de Control y Comando (C5) recibió el primer reporte sobre el incidente, lo que llevó a la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia. Personal de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales (Capufe), y Protección Civil, junto con unidades de Cruz Roja, Bomberos y ambulancias privadas, acudieron al lugar.

La unidad de transporte quedó volcada sobre su costado izquierdo, sin afectar la circulación en ambos carriles de la carretera.

Las primeras observaciones preliminares apuntan a que no se encontraron huellas de frenado ni derrapajes en la zona del accidente, lo que ha llevado a la Fiscalía de Sonora a trabajar sobre la hipótesis de que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante, perdiendo el control del vehículo.

Respuesta de Emergencias

Jorge Vega Soto, responsable del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud, explicó que se activaron todos los protocolos para atender a los lesionados, desplegando un sistema de comando que coordinó el traslado de las víctimas a distintos hospitales de la región.

En total, se movilizaron a 10 hospitales, de los cuales siete fueron utilizados para la atención de los heridos.

"De los 25 lesionados, ya se tiene información detallada sobre su estado de salud y su ubicación. La atención médica está siendo proporcionada por un equipo de profesionales altamente capacitados, y se continuará monitoreando su evolución", informó Vega Soto.

Atención a las Víctimas

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), encabezada por Lizeth Salcedo, también se activó para brindar apoyo psicológico, legal y social tanto a las víctimas directas como a los familiares de los fallecidos. Se desplegaron ocho equipos multidisciplinarios que, además de atender a los heridos, están brindando contención emocional a los afectados por el trágico accidente.

“Estamos en comunicación constante con los centros de salud y hospitales para ofrecer todo el apoyo necesario. El compromiso del gobernador -Alfonso Durazo- es garantizar que las víctimas reciban toda la ayuda a la que tienen derecho”, destacó Salcedo.

Investigación en Curso

Martha López Holguín, directora de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, informó que el trabajo en el lugar del accidente continúa, con los peritos realizando el procesamiento del área.

Además, la Fiscalía ha comenzado las investigaciones para esclarecer los motivos detrás del accidente y confirmar la identidad de las víctimas.

En cuanto a los conductores que huyeron del lugar, ya se encuentran identificados y su localización es una prioridad, aseveró la funcionaria.

El Coordinador Estatal de Protección Civil de Sonora, Armando Castañeda Sánchez, señaló que la carretera en el tramo donde ocurrió el volcamiento se encontraba en condiciones adecuadas, por lo que el accidente no parece estar relacionado con fallas en la infraestructura vial.

El Despliegue de Fuerzas y Servicios

En la escena del accidente participaron un total de 15 elementos de Cruz Roja, 12 de Caminos y Puentes Federales, y 14 de la policía municipal, quienes trabajaron en conjunto para el rescate de las víctimas y la liberación del área. También se utilizaron grúas para retirar el autobús volcado y permitir la reactivación de la circulación.

A medida que avanza la investigación, las autoridades siguen comprometidas con ofrecer respuestas claras y garantizar que se haga justicia en este trágico suceso.

