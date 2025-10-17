Hermosillo, Son. Un autobús de pasajeros de la línea Tufesa volcó sobre la carretera internacional tramo Guaymas-Hermosillo kilómetros 234, con saldo preliminar de seis personas fallecidas y más de 15 lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 6.00 horas de este viernes 17 de octubre.

Mueren seis personas en accidente carretero

La fatídica noticia fue confirmada por el gobernador Alfonso Durazo quien publicó en sus redes que fue informado sobre un lamentable accidente ocurrido en la carretera Guaymas–Hermosillo, en el que, desafortunadamente, seis personas perdieron la vida, entre ellas dos niñas y tres mujeres.

Lee también Rescatan a 10 menores y tres adultos víctimas de trata en Sonora; hay dos personas detenidas

"Expreso mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor".

"He instruido a las instituciones correspondientes brindarles todo el acompañamiento necesario y las facilidades que requieran para sobrellevar este difícil proceso", externó el mandatario sonorense.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia de Sonora realizará las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Lee también Distintos hechos violentos en Cajeme, Sonora dejan 7 personas fallecidas; hay 4 detenidos

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que debido al accidente de un autobús de pasajeros, hay tránsito lento en el kilómetro 234 del tramo carretero Guaymas-Hermosillo.

Recomendó precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot