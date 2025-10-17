Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Hermosillo, Son. Un de la línea Tufesa volcó sobre la carretera internacional tramo kilómetros 234, con saldo preliminar de seis personas fallecidas y más de 15 lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 6.00 horas de este viernes 17 de octubre.

Mueren seis personas en accidente carretero

La fatídica noticia fue confirmada por el gobernador Alfonso Durazo quien publicó en sus redes que fue informado sobre un lamentable accidente ocurrido en la carretera Guaymas–Hermosillo, en el que, desafortunadamente, seis personas perdieron la vida, entre ellas dos niñas y tres mujeres.

Lee también

"Expreso mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor".

"He instruido a las instituciones correspondientes brindarles todo el acompañamiento necesario y las facilidades que requieran para sobrellevar este difícil proceso", externó el mandatario sonorense.

Agregó que la Fiscalía General de Justicia de Sonora realizará las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Lee también

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que debido al accidente de un autobús de pasajeros, hay tránsito lento en el kilómetro 234 del tramo carretero Guaymas-Hermosillo.

Recomendó precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses