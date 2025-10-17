Guanajuato, Gto.- Entre apapachos de su esposo y la mirada atenta del público, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo accedió a ser inmunizada este viernes al poner en marcha la Campaña Invernal de Vacunación contra la influenza, el Covid 19 y el neumococo.

Las primeras personas en aplicarse la protección fueron una mujer embarazada, un bebé de 7 meses, el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, un trabajador de la Salud y la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, quien se apoyó en el brazo de un niño mientras hacía un giño por el piquete.

"¿Alguien más de nuestras autoridades?", preguntó la moderadora.

"Libia", se escuchó una voz infantil entre los asistentes, a lo que la mandataria respondió sonriente y descubrió el brazo para recibir el biológico. “No duele”, reviró. Lo mismo hizo su esposo, el pediatra Juan Carlos Montesinos, también a petición de los asistentes, y luego ambos se dieron un beso.

La maestra de ceremonias halagó a los funcionarios por predicar con el ejemplo, para estar sanos en la temporada gélida, "porque ¡huela a ponches!”.

Aplicarán más de 2 millones 400 dosis. Foto: Especial.

La gobernadora anunció que en esta temporada de vacunación se aplicarán cerca de 2 millones y medio de dosis en los 46 municipios de Guanajuato en unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS, ISSSTE y de Pemex.

García Muñoz Ledo señaló que brigadistas se colocarán en puestos de vacunación y harán barridos por las calles para que las personas reciban ese escudo de protección, en especial las niñas y niños, personas adultas mayores o con problemas crónico degenerativos, y mujeres embarazadas.

Para la temporada invernal el sector salud cuenta con un millón 700 mil dosis contra la influenza, 522 mil dosis contra Covid 19 y 264 mil contra el neumococo.

Pidió a las familias acercarse con el personal de Salud, porque las vacunas son un acto de amor, para proteger a las personas que amamos y que nos aman. “Las vacunas permiten tener un escudo protector frente a las enfermedades”, matizó la mandataria.

