Salvatierra, Gto.- José Guadalupe, “Don Nico”, fue despedido con música y porras de parte de su familia y habitantes de la comunidad de Urireo, quienes lo recordaron como un hombre que fue privado de la vida mientras luchaba por mejorar las condiciones del poblado.

Su esposa, Alejandra, dijo que 20 años estuvo casada con José Guadalupe, quien el viernes pasado murió después de que el 7 de octubre dos motociclistas lo atacaran a balazos cuando mostraba los baches de la carretera de su pueblo.

Luego de este hecho, pidió justicia y protección para ella y su familia. “Quiero que se haga justicia y que a mí me ayuden a que me dejen en paz”, expresó este lunes tras la misa de cuerpo presente.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado solo le ha dicho que continúa la investigación.

Recordó a su marido como un hombre alegre, respetuoso, con principios, que quería que floreciera su pueblo y ayudaba a las personas que se acercaban a él, fuera lo que fuera.

“Para mí mi marido era lo más grande que tenía en la vida, tengo 20 años de casada y el día que nos casamos nos juramos amor eterno y si uno de nosotros fallecía íbamos a seguirnos hasta que nos encontráramos en el otro mundo”.

Con el dolor por la pérdida, comentó que en estos momentos sus tres hijos están mal, pero son fuertes como su padre y madre, y van a salir adelante.

Alejandra afirmó que cumpliría los sueños de "Don Nico", como el colocar un árbol de Navidad de gran tamaño en Urireo, cabecera municipal de Salvatierra.

Expresó que su corazón está con el pueblo, igual que el de su esposo.

El cortejo fúnebre partió del templo de la Asunción al panteón municipal, donde su familia y conocidos lo despidieron con lágrimas. “¡Se ve, se siente, 'Don Nico' está presente!”, "¡Aquí, allá, 'Don Nico' vivirá!", corearon en el trayecto al cementerio.

