Guanajuato, Gto.- El secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, exigió a la Fiscalía del Estado, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, esclarecer los asesinatos de un elemento de la Guardia Nacional (GN) y de un comandante de Salamanca, ocurridos el pasado fin de semana en los municipios de Celaya e Irapuato, y determinar si tienen que ver con la función que desempeñaban.

“Ya será la Fiscalía la que tenga que esclarecer si fue por relación con su labor como policías o integrantes de la Guardia Nacional; es un tema importante que se esclarezca, que se pueda dar con los responsables y que se aplique el mayor peso de la ley”, acotó el funcionario.

Expresó su solidaridad con las familias de los elementos de seguridad privados de la vida por hombres armados.

Luego de la ola de violencia de los últimos días, el secretario de Gobierno destacó que hay un trabajo en el tema de seguridad, pero cuando se genera una acción contra un grupo delictivo, luego viene la reacción por parte de los grupos.

Jiménez Lona señaló que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo también pidió al fiscal, acción puntual en el caso del diseñador Edgar Molina, asesinado la noche del 11 de octubre en la colonia El Progreso, en el municipio de Moroleón, en un hecho en el que una maestra que lo acompañaba también resultó herida y murió en un hospital.

“En el caso concreto de Moroleón, es una muerte sensible, conmociona socialmente; es una persona muy querida, con una trayectoria prominente. La gobernadora le ha pedido al fiscal acción puntual; entiendo que están avanzando y esperamos que la Fiscalía dé con los presuntos responsables a la brevedad”.

El secretario de Gobierno enfatizó que la fiscalía haga lo que le corresponde, que es dar con los presuntos responsables y que se aplique todo el peso de la ley.

Ante los hechos recientes de personas asesinadas, entre ellas el activista social de Salvatierra conocido como José Guadalupe “Don Nico”, comentó que la seguridad se tiene que construir a diario.

“Lo ha dicho siempre la gobernadora: la seguridad no es un tema que esté escrito en piedra y se tiene que construir todos los días, lo que puedo decir es que no se ha dejado de trabajar un solo minuto”.

Comentó que la madrugada de este lunes se tuvieron resultados exitosos en Irapuato, con detenciones importantes que se darán a conocer posteriormente. “¡No se ha bajado la guardia!”.

Hizo el llamado a los presidentes y presidentas municipales para que también se responsabilicen de las acciones de seguridad, porque ésta no solo compete al estado o a la federación, sino a los tres niveles de gobierno. Dijo que se necesita el trabajo en conjunto y con coordinación.

Por otra parte, dijo que ha estado en contacto con los alcaldes de Atarjea, Xichú, San Luis de la Paz y Victoria, en donde hay varias comunidades incomunicadas, pues se quedaron sin acceso a causa de las lluvias registradas el jueves pasado. Agregó que se trabaja para reabrir los caminos afectados por los deslaves y la crecida de los ríos.

