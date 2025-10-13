Juchitán, Oax.– Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Oaxaca, aseguraron un domicilio, armas, municiones, vehículos y presuntamente cocaína, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la VIII Región Militar y 46/a. Zona Militar, informaron que, en el referido domicilio, localizaron 17 armas de fuego. 20 cargadores y cinco mil 349 cartuchos de diversos calibres.

Asimismo, fueron asegurados tres paquetes que contenían posible cocaína y tres vehículos, que, junto con los demás indicios, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

La SEDENA destacó que la localización del inmueble, ubicado en la localidad de Santo Domingo, municipio de Santiago Niltepec, que era empleado para realizar actividades ilícitas, fue resultado de las acciones para fortalecer el Estado de derecho en el país y acotar las actividades ilícitas.

Las autoridades, destacaron que “estas actividades se realizaron con estricto a pego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad oaxaqueña”.

De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población, señalaron.

