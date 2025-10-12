¿Quién era Edgar Molina, el diseñador de modas asesinado en Guanajuato?

La industria de la moda en México se encuentra de luto, luego de que la noche del pasado sábado 11 de octubre, hombres armados asesinaran al reconocido diseñador mexicano, Edgar Molina, en la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroléon, Guanajuato.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 7:30 de la noche se reportó al 911 una balacera entre las calles Tlaxcala y Veracruz de la ciudad.

Al llegar a la zona, autoridades encontraron una camioneta marca Toyota color gris en medio de la calle; en el interior fue hallado el cuerpo sin vida de Edgar Molina y a su lado, una mujer herida por proyectiles, quien logró ser estabilizada y transportada a un hospital.

A través de redes sociales, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, expresó su más sentido pésame para la familia y la comunidad creativa, quienes se encuentran lamentando la pérdida de Molina.

El diseñador de modas Edgar Molina. Foto: Facebook @edgar.molinalopez

¿Quién era Edgar Molina?

Edgar Molina era un diseñador mexicano, reconocido por su trayectoria en la industria de la moda en Moroleón, Guanajuato.

Desde joven, su creatividad y visión lo impulsaron a perseguir su pasión por el diseño. De acuerdo con el medio local Periódico Correo, los inicios de su carrera se remontan a su niñez cuando , participaba en la decoración de maniquíes y la selección de prendas en un negocio familiar dedicado a la venta de ropa.

Con más de 15 años de trayectoria, su propuesta de alta costura conquistó los corazones de diversas figuras políticas, a la comunidad artística y a residentes del extranjero.

Vestido diseñado por Edgar Molina. Foto: Facebook @Edgar Molina vestidos de autor

Su marca personal se basó en la elegancia y la atención a los detalles. En muchos de sus diseños se puede observar la presencia de elementos que aluden a la cultura mexicana, así como diseños florales, con pedrería, y siluetas delicadas, románticas y femeninas.

Recientemente destacó en los medios por crear el diseño del vestido que usó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, para la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2025.

El vestido de color rosa palo se hizo tendencia rápidamente y consolidó al diseñador entre la comunidad y las figuras públicas de la región.

Molina también colaboró en diversas ocasiones con la alcaldesa de Morololeón, Alma Barragán.

Su participación en eventos anuales dedicados a la diversidad y la inclusión también lo posicionaron como una figura de la moda comprometida con las nuevas expresiones sociales y culturales de México.

Edgar Molina no solo destacaba por su arte, sino que generó un importante impacto económico y social para la región de Moroleón y Uriangato, centros tradicionalmente textiles, a los que posicionó entre la comunidad nacional e internacional con la exportación de sus diseños.

