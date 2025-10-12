Más Información

Manuel Cantú "El Potro" tapa el bache denunciado por Don Nico, heladero asesinado en Guanajuato

Manuel Cantú "El Potro" tapa el bache denunciado por Don Nico, heladero asesinado en Guanajuato

¿Quieres una imagen en 3D? Google Gemini lo hace posible con este sencillo tutorial

¿Quieres una imagen en 3D? Google Gemini lo hace posible con este sencillo tutorial

¿Cómo calcular correctamente la edad de los gatos? Esto dicen expertos

¿Cómo calcular correctamente la edad de los gatos? Esto dicen expertos

¿Cómo hacer un limpiador multiusos casero, ecológico y efectivo?

¿Cómo hacer un limpiador multiusos casero, ecológico y efectivo?

Pedro Fernández comparte escenario con streamer al ritmo del clásico "Maracas"

Pedro Fernández comparte escenario con streamer al ritmo del clásico "Maracas"

El pasado viernes 10 de octubre, el influencer , mejor conocido entre sus seguidores como "El Potro", viajó hasta la localidad de Urireo en el estado de Guanajuato para tapar con sus propias manos el bache denunciado por "Don Nico".

, comerciante y padre de familia, fue atacado a balazos el pasado martes 7 de octubre por dos sujetos abordo de una motocicleta, mientras realizaba una transmisión en vivo en Facebook para denunciar el mal estado de una de las carreteras rurales que comunica a la comunidad de Urireo en el municipio de Salvatierra.

"Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo, te amo corazón, cuida a mis hijos corazón, edúcalos corazón, me estoy muriendo, estoy tirado aquí en el campo, te amo... dile a mis hijos que los amo, vengan rápido", fueron las últimas palabras de "Don Nico".

Lee también:

El creador de contenido es conocido por realizar buenas acciones a favor de la sociedad en redes. Foto: Captura de pantalla @manuelcantunl
El creador de contenido es conocido por realizar buenas acciones a favor de la sociedad en redes. Foto: Captura de pantalla @manuelcantunl

Influencer "El Potro" repara bache denunciado por "Don Nico"

Con tejana puesta y pala en mano, el creador de contenido regiomontano partió en su camioneta rumbo al sur del país desde Nuevo León para reparar el bache que días antes había sido denunciado por el activista "Don Nico" en su página de Facebook "Helados Nico".

Al llegar al lugar, se detuvo a la orilla de la carretera, delimitó la zona con señalizaciones naranja y se dispuso a preparar sus herramientas de trabajo en silencio, sin emitir ni una sola palabra a excepción de unos cuantos suspiros, mostrando así su respeto. "Tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la Comunidad de Urireo, Guanajuato", escribió.

"Su voz no debe quedar en silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad", agregó. Finalmente, el influencer terminó el trabajo dejando sobre la grava su característico sello dorado, honrando la memoria de "Don Nico".

Lee también:

@manuelcantunl

Tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la Comunidad de Urireo; Guanajuato 🐎🐎🐎

♬ sonido original - Manuel Cantú

Finalmente, a pesar de los intentos de elementos médicos, el activista José Guadalupe perdió la vida el viernes 10 de octubre, dejando un profundo vacío en la comunidad de Urireo y una gran huella en todo México.

La acción del creador de contenido conmovió a los internautas, quienes aplaudieron y reconocieron su noble gesto en redes sociales. "Admiración total por excelente trabajo", "Ni siquiera una vida fue suficiente para que el gobierno arreglara un simple bache", "Sentí el coraje y la empatía en tu video", fueron algunos de los comentarios hechos por usuarios.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses