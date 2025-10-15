Más Información

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Juchitán, Oax. – Dirigentes de la sección XXV del encabezaron esta tarde la “toma” de la dirección del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, de la ciudad de , para exigir la destitución de los directivos del nosocomio.

La secretaria general de la sección XXV del SNTISSSTE, Lucia García Alves y el delegado sindical del hospital presidente Juárez, , destacaron que la base trabajadora del nosocomio ha venido demandando mejoras en la infraestructura, ante el silencio de los directivos.

Exigen la destitución de directivos por falta de condiciones para trabajar. Foto: Especial.
Exigen la destitución de directivos por falta de condiciones para trabajar. Foto: Especial.

Lee también:

Ante esa exigencia, así como de abasto de medicamentos, solo hemos encontrado omisiones y falta de resolución de parte del cuerpo de gobierno del hospital, indicaron al tiempo de precisar que la base trabajadora se cansó ante la falta de respuestas.

En las cartulinas que colocaron en los cristales y paredes del área de gobierno, los trabajadores plasmaron su demanda de destitución del director del hospital, Emanuel de Jesús Cortés, así como de la subdirectora, Claudia Santiago Jarquín y de la administradora, María Antonieta Jarquín.

Asimismo, pidieron la destitución de los coordinadores médicos, administrativos y de enfermería porque nadie resuelve las necesidades operativas, de infraestructura y de atención a pacientes. Se necesita una reestructuración administrativa y operativa de fondo, señalaron.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses