Juchitán, Oax. – Dirigentes de la sección XXV del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE encabezaron esta tarde la “toma” de la dirección del Hospital Regional Presidente Benito Juárez, de la ciudad de Oaxaca, para exigir la destitución de los directivos del nosocomio.

La secretaria general de la sección XXV del SNTISSSTE, Lucia García Alves y el delegado sindical del hospital presidente Juárez, José Manuel Andrade Rafael, destacaron que la base trabajadora del nosocomio ha venido demandando mejoras en la infraestructura, ante el silencio de los directivos.

Exigen la destitución de directivos por falta de condiciones para trabajar. Foto: Especial.

Ante esa exigencia, así como de abasto de medicamentos, solo hemos encontrado omisiones y falta de resolución de parte del cuerpo de gobierno del hospital, indicaron al tiempo de precisar que la base trabajadora se cansó ante la falta de respuestas.

En las cartulinas que colocaron en los cristales y paredes del área de gobierno, los trabajadores plasmaron su demanda de destitución del director del hospital, Emanuel de Jesús Cortés, así como de la subdirectora, Claudia Santiago Jarquín y de la administradora, María Antonieta Jarquín.

Asimismo, pidieron la destitución de los coordinadores médicos, administrativos y de enfermería porque nadie resuelve las necesidades operativas, de infraestructura y de atención a pacientes. Se necesita una reestructuración administrativa y operativa de fondo, señalaron.

dmrr