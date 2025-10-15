Nochixtlán. – Familiares y pobladores buscan a Iris Ariadna Osorio Pedro, de 15 años de edad, originaria de Santiago Tilantongo en el distrito de Nochixtlán; En lo que va del mes de octubre, suman seis menores de edad desaparecidos en el estado de Oaxaca, de acuerdo a reportes de la Fiscalía.

La menor fue vista por última vez el pasado 13 de octubre del 2025, en el municipio de Santiago Tilantongo, ubicado en el municipio de Nochixtlán, en la región de la Mixteca.

Entre las señas particulares de la menos es una cicatriz en la frente y un lunar en el entrecejo. Cuando se le vio por última vez, vestía de sudadera de color negro, pants negro y tenis de color rojo.

Lee también: Rescatan a dos personas privadas de la libertad en Reynosa, Tamaulipas

Jazmín Ramírez López y Mileidi Guadalupe Ramírez Jiménez fueron vistas por última vez el pasado 13 de octubre. Foto: Especial.

Iris Ariadna Osorio, tiene complexión media, mide aproximadamente 1.56 metros, es de tez morena, cara ovalada, frente amplia, cejas semipobladas, ojos grandes de iris café obscuro, nariz grande, boca mediana, labios semigruesos, mentón ovalado y cabello lacio, largo y de color negro.

Hasta este 15 de octubre, según las fichas de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía, con Iris Ariadna, suman dos menores desaparecidas en la región de la Mixteca y seis en total, en el estado de Oaxaca.

Lesli Hernández Pérez de 14 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 1 de octubre en la comunidad de Santiago Nuxaño, perteneciente al municipio de San Miguel Tlacotepec. Aunque se ha difundido un video en las redes sociales donde la menor señala que huyó de su casa por su propia voluntad, las autoridades no han bajado su ficha de búsqueda.

Lee también: Samuel García celebra graduación de 408 cadetes y anuncia avances históricos en seguridad de Nuevo León

Joselyn Alejandra Ruiz Castellanos y Gustavo Archivaldo Ruiz Castellanos fueron vistos por última vez el 07 de octubre. Foto: Especial.

Las otras menores desaparecidas son de la región de Valles de Oaxaca: Jazmín Ramírez López de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 13 de octubre en la carretera estatal a Nazareno Etla, en San Sebastián de las Flores Etla. Ese mismo día, también desapareció Mileidi Guadalupe Ramírez Jiménez de 16 años, quien fue vista por última vez en Villa de Etla.

De igual forma se buscan dos hermanos, vistos por última vez el 07 de octubre en Santa Cruz Xoxocotlán: Joselyn Alejandra Ruiz Castellanos de 08 años y Gustavo Archivaldo Ruiz Castellanos de 11 años.

Según el reporte de la Red Lupa, en Oaxaca, del 01 de enero al 16 de mayo de 2025, se registraron 27 casos de desaparecidos, “51.05% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 34 años”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr