Putla de Guerrero. - La docente Fabiola O. M., fue asesinada durante la tarde de este miércoles, en las inmediaciones de las instalaciones Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) plantel 06, en el municipio de Putla de Guerrero, en la Sierra Sur de Oaxaca, por lo que la Fiscalía del Estado activó el protocolo de investigación por feminicidio.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que la víctima presentaba lesiones producidas por disparo de arma de fuego.

“Las investigaciones se realizan con perspectiva de género luego de tomar conocimiento de los hechos”, señala el comunicado.

Por los sucesos, la Fiscalía del Estado activó los protocolos de investigación por feminicidio, sin embargo, siguen dos líneas de averiguación, sin abundar más. En el lugar, asistió un grupo multidisciplinario para levantar los datos y testimonios.

De acuerdo al Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” A.C. (GESMujer), del primero de enero del 2025 a 14 de octubre, sumaban 69 muertes por feminicidio en Oaxaca.

Mientras que de del primero de diciembre del 2022 al 14 de octubre del 2025, se reportaron 273 de casos de mujeres que han sido víctimas del feminicidio.

“La violencia feminicida se está incrementando en contra de la población más vulnerable, en lo que va del año 2025”, indica el reporte. Al menos, el 61% fueron asesinadas por impactos de bala de arma de fuego. Mientras que, del total de casos, el 33% fueron feminicidios dentro del “hogar”.

De los casos registrados por GESMujer, el 22% de los asesinatos han sido violentos y corresponde a mujeres de 19-29 años de edad.

“Más allá de las estadísticas, cada niña y mujer víctimas de una violencia feminicida que crece, se extiende y atenta contra las más vulnerables”, precisa el grupo feminista.

Putla de Guerrero y otros 39 municipios de Oaxaca se encuentra dentro de la Declaratoria de Alerta por violencia de género, emitida desde el mes de agosto de 2018.

