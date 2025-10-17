Hermosillo, Sonora.- Cuatro jóvenes músicos que estaban reportados por sus familiares como desaparecidos, fueron localizados sanos y a salvo, luego de que tras su búsqueda las autoridades los encontraron en los separos policiacos donde estaban detenidos por una una falta administrativa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó de la localización de los cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de octubre, al perder comunicación con sus familiares.

Los localizados son Mario “N”, de 20 años; Fernando “N”, de 27 años; Pablo Eduardo “N”, de 21 años de edad, y Dan Misael “N”, de 23 años de edad, músicos de profesión quienes, durante la entrevista, manifestaron que habían ido de paseo a la playa de Huatabampo.

Al pasar por Navojoa para continuar rumbo a Ciudad Obregón, se pasaron semáforos en luz roja, motivo por el cual fueron remitidos a los separos de la comandancia de Policía.

Los antecedentes indicaban que los jóvenes, quienes se transportaban en un vehículo Jeep Cherokee de color blanco, modelo 2005, habían perdido comunicación, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público.

En seguimiento a las investigaciones de campo y a la solicitud de información, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) logró establecer, que las cuatro personas se encontraban retenidas en las celdas de la Policía Municipal de Navojoa por faltas al Bando de Policía y que no existía inconveniente en su liberación.

Una vez asegurados, los jóvenes fueron llevados a las instalaciones de la AMIC, donde fueron entrevistados, certificados médicamente y se tomaron sus generales, ante la presencia de sus familiares.

La Fiscalía de Sonora informó que siempre dará seguimiento a las denuncias de desapariciones, sin embargo, hace un llamado a la ciudadanía a hacer un buen uso de sus servicios y evitar situaciones como éstas, manteniendo la comunicación constante con sus familiares.

