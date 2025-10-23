La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Más Información
Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre los hechos más relevantes del país. Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.
Nación 07:43 AM
Paco Ignacio Taibo II informa que se repartirán 2 millones y medio de libros regalados a adolescentes en América Latina.
"Queremos que lean papel, queremos que tengan el libro en su mano", señala Paco Ignacio Taibo II al rechazar que se vayan a digitalizar los ejemplares.
Nación 07:41 AM
Laura Velázquez da el resumen del avance en la emergencia en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.
Nación 07:37 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
