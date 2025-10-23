Más Información

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

98 millones de litros de huachicol, asegurados

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre los hechos más relevantes del país. Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la Presidenta de México.

Nación 07:43 AM

Paco Ignacio Taibo II informa que se repartirán 2 millones y medio de libros regalados a adolescentes en América Latina. 

"Queremos que lean papel, queremos que tengan el libro en su mano", señala Paco Ignacio Taibo II al rechazar que se vayan a digitalizar los ejemplares. 

Nación 07:41 AM

Laura Velázquez da el resumen del avance en la emergencia en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. 

Nación 07:37 AM

Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

