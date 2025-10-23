Hasta este miércoles, 78 personas han muerto y 23 están desaparecidas tras las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el inicio de la entrega de apoyos para 20 mil familias damnificadas en cuatro estados. “Hoy [ayer] inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, explicó la Mandataria.

Sobre el tema, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que tras las lluvias se ha restablecido el acceso a 70% de las comunidades incomunicadas.

En las zonas donde aún no se ha podido restablecer la conexión terrestre continúan operando puentes aéreos para el traslado de víveres y personal de auxilio.