Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Hasta este miércoles, 78 personas han muerto y 23 están desaparecidas tras las lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el inicio de la entrega de apoyos para 20 mil familias damnificadas en cuatro estados. “Hoy [ayer] inicia en Veracruz, en Puebla, en Querétaro y en San Luis Potosí, y el domingo inicia en Hidalgo porque es el estado que todavía tiene más localidades a las que no se ha podido acceder por tierra”, explicó la Mandataria.

Sobre el tema, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que tras las lluvias se ha restablecido el acceso a 70% de las comunidades incomunicadas.

En las zonas donde aún no se ha podido restablecer la conexión terrestre continúan operando puentes aéreos para el traslado de víveres y personal de auxilio.

