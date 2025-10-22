La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, así como la inestabilidad atmosférica y la onda tropical 39 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en distintas regiones del país este jueves 23 de octubre de 2025.

Señaló que la corriente en chorro subtropical y una vaguada de niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte de México propiciarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

Indicó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, posicionado sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja la probabilidad de lluvia en el noreste mexicano.

Finalmente, explicó que al finalizar el día, la onda tropical 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico Sur mexicano, lo que reforzará la posibilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente de la República.

Pronóstico de lluvias para el jueves 23 de octubre de 2025

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Chihuahua (oeste)

Michoacán (centro, oeste y sur)

Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (norte, este y sur)

Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos

Sonora (este y sureste)

Tamaulipas (regiones Mante y Sur)

(regiones Mante y Sur) Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

(regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) Nayarit (oeste y sur)

Jalisco (oeste y costa)

Colima (norte)

San Luis Potosí (región Huasteca)

(región Huasteca) Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Estado de México (suroeste)

Guerrero (oeste y costa)

Yucatán (sur)

Campeche (suroeste)

Lluvias aisladas

Querétaro (región Sierra Gorda)

(región Sierra Gorda) Hidalgo (región Huasteca)

(región Huasteca) Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

(regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) Coahuila

Sinaloa

Durango

Nuevo León

La Conagua alertó que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

De acuerdo con el SMN, habrá rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos en Coahuila, así como rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua y en Oaxaca.

Por tanto, recomendó tomar precauciones ante las rachas que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

