Un juez de Distrito impuso sentencia de 44 años 10 meses y 15 días de prisión a Marco Antonio García Simental, alias “El Cris”, por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud) y homicidio calificado cometido con premeditación, alevosía y ventaja en agravio de tres agentes federales.

“El Cris” es hermano de Teodoro García Simental, “El Teo”, quien fuera jefe de sicarios del cártel de Tijuana, y se le cataloga como el primer “pozolero”, ya que autoridades documentaron que hasta 2004 deshizo en ácido a por lo menos 15 cuerpos de rivales de los Arellano Félix, principalmente del Cártel de Sinaloa.

Junto con Marco Antonio García Simental, también fueron condenados Rigoberto Yáñez Guerrero, alias “Pedro” y/o “El Primo”; Miguel Ángel García Serrano, “El Cabezón” y/o “El Capi”, quienes recibieron pena de 54 y 34 años de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos.

Yáñez Guerrero fue extraditado a los Estados Unidos en 2010, sin embargo, regresó a nuestro país para continuar con sus procesos legales, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

En el año 2000, los sentenciados secuestraron y asesinaron a tres agentes de la extinta Procuraduría General de la Republica (PGR), cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera Tijuana-Mexicali, en su tramo la Rumorosa-Mexicali.

Seis años después, en 2006, los sentenciados, integrantes del Cártel de Tijuana, fueron detenidos y luego de una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, en las que el Ministerio Público Federal presentó las pruebas suficientes, el juez Tercero de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, decretó las sentencias mencionadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, acusó a los sentenciados de los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud) y homicidio calificado en agravio de tres víctimas.

em/bmc