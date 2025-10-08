El diputado local del PAN, Diego Garrido presentó una iniciativa para que cualquier persona, con autorización de las alcaldías, pueda hacer podas de árboles.

Actualmente sólo las alcaldías están autorizadas a hacer poda de árboles, por lo que el legislador propuso modificar la Constitución capitalina y la Ley Orgánica de las Alcaldías para que se autorice a los particulares realizar la poda de árboles cuando exista riesgo real para las personas o su patrimonio; generen puntos de inseguridad a los transeúntes; sirvan como punto de referencia para depositar desechos; o generen la proliferación de fauna nociva.

El panista precisó que no hay mantenimiento ni el cuidado debido a los árboles de la Ciudad y, sobre todo, cuando algún vecino pide a alguna alcaldía que haga la poda, la misma se tarda muchísimo.

Ante esta desatención, continúo, las y los vecinos deciden poner su escalera y tratar de hacer la poda, pero llega la patrulla y los quieren sancionar, los extorsionan o les quieren imponer una sanción.

“Por eso es importante abrir el esquema, no para que el ciudadano haga el trabajo de la alcaldía, que es la poda; no para que el ciudadano haga el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad, sino para coadyuvar en el cuidado de nuestro medio ambiente, en el cuidado de los árboles y de esta forma le demos la facultad, la posibilidad a los ciudadanos de que también puedan realizar la poda, evidentemente haciendo la solicitud a los Centros de Servicio de Atención Ciudadana correspondientes de las alcaldías y, una vez que la propia alcaldía lo permita, se le notifique así al ciudadano”, indicó.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y posible dictaminación.

