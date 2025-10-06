Más Información
Este fin de semana concluyó la renovación de las presidencias del PAN en las 16 alcaldías.
Al respecto, la líder del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, celebró que durante este proceso, que tuvo lugar en los últimos dos fines de semana, el panismo tuvo altura de miras y civilidad. “De esta forma, vamos en unidad, vamos fuertes y firmes para consolidar una oposición a la altura de las circunstancias y las necesidades de la capital”.
Asimismo, expresó su reconocimiento a los presidentes de comité salientes y deseó éxito a las nuevas planillas electas.
“Por cada alcaldía iremos reforzando el mensaje opositor, iremos reforzando el sentido de resistencia y mantener la voz muy en alto para defender derechos y libertades”, añadió.
Luisa Gutiérrez manifestó que mientras en el Zócalo la clase política de la 4T celebró supuestos logros, la realidad es que la ciudadanía tiene un hartazgo generalizado por abusos y concentración de poder.
“La Ciudad de México está subordinada a los caprichos presidenciales, en nada a cambiado el sexenio de AMLO como presidente y Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno”, expuso.
Con la renovación de la estructura panista en CDMX, recalcó, la oposición se asume más competitiva y más fuerte.
Los nuevos presidentes del PAN en cada alcaldía son:
- Álvaro Obregón: Karla Jhanet Ordóñez Castro
- Azcapotzalco: Alejandro Méndez González
- Benito Juárez: Victor Manuel Mendoza Acevedo
- Cuajimalpa: Emilia Guzmán Montero
- Cuauhtémoc: Kevin Ríos Sánchez
- Coyoacán: Tania Hernandez Pérez
- Gustavo A. Madero: Ricardo David Chávez Rios
- Iztacalco: Moises Cervantes González
- Iztapalapa: Brisa Abril Ortiz Márquez
- Magdalena Contreras: Maria Isabel Garcia Martínez
- Miguel Hidalgo: Mayeli Reina Ruiz Ordóñez
- Milpa Alta: Irma Mata Villaruel
- Tlalpan: Yessica Vázquez Benitez
- Tláhuac: Marco Antonio Ramirez Vásquez
- Venustiano Carranza: Zandibel Díaz Rebollar
- Xochimilco: Linda Cristal Mendoza Flores
