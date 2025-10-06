Más Información

Este fin de semana concluyó la renovación de las presidencias del PAN en las 16 alcaldías.

Al respecto, la líder del PAN en la Ciudad de México, , celebró que durante este proceso, que tuvo lugar en los últimos dos fines de semana, el panismo tuvo altura de miras y civilidad. “De esta forma, vamos en unidad, vamos fuertes y firmes para consolidar una oposición a la altura de las circunstancias y las necesidades de la capital”.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los presidentes de comité salientes y deseó éxito a las nuevas planillas electas.

“Por cada alcaldía iremos reforzando el mensaje opositor, iremos reforzando el sentido de resistencia y mantener la voz muy en alto para defender derechos y libertades”, añadió.

Luisa Gutiérrez manifestó que mientras en el Zócalo la clase política de la 4T celebró supuestos logros, la realidad es que la ciudadanía tiene un hartazgo generalizado por abusos y concentración de poder.

“La Ciudad de México está subordinada a los caprichos presidenciales, en nada a cambiado el sexenio de AMLO como presidente y como Jefa de Gobierno”, expuso.

Con la renovación de la estructura panista en CDMX, recalcó, la oposición se asume más competitiva y más fuerte.

Los nuevos presidentes del PAN en cada alcaldía son:

  • Álvaro Obregón: Karla Jhanet Ordóñez Castro
  • Azcapotzalco: Alejandro Méndez González
  • Benito Juárez: Victor Manuel Mendoza Acevedo
  • Cuajimalpa: Emilia Guzmán Montero
  • Cuauhtémoc: Kevin Ríos Sánchez
  • Coyoacán: Tania Hernandez Pérez
  • Gustavo A. Madero: Ricardo David Chávez Rios
  • Iztacalco: Moises Cervantes González
  • Iztapalapa: Brisa Abril Ortiz Márquez
  • Magdalena Contreras: Maria Isabel Garcia Martínez
  • Miguel Hidalgo: Mayeli Reina Ruiz Ordóñez
  • Milpa Alta: Irma Mata Villaruel
  • Tlalpan: Yessica Vázquez Benitez
  • Tláhuac: Marco Antonio Ramirez Vásquez
  • Venustiano Carranza: Zandibel Díaz Rebollar
  • Xochimilco: Linda Cristal Mendoza Flores

LL

