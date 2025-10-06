Este fin de semana concluyó la renovación de las presidencias del PAN en las 16 alcaldías.

Al respecto, la líder del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, celebró que durante este proceso, que tuvo lugar en los últimos dos fines de semana, el panismo tuvo altura de miras y civilidad. “De esta forma, vamos en unidad, vamos fuertes y firmes para consolidar una oposición a la altura de las circunstancias y las necesidades de la capital”.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los presidentes de comité salientes y deseó éxito a las nuevas planillas electas.

“Por cada alcaldía iremos reforzando el mensaje opositor, iremos reforzando el sentido de resistencia y mantener la voz muy en alto para defender derechos y libertades”, añadió.

Luisa Gutiérrez manifestó que mientras en el Zócalo la clase política de la 4T celebró supuestos logros, la realidad es que la ciudadanía tiene un hartazgo generalizado por abusos y concentración de poder.

“La Ciudad de México está subordinada a los caprichos presidenciales, en nada a cambiado el sexenio de AMLO como presidente y Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno”, expuso.

Con la renovación de la estructura panista en CDMX, recalcó, la oposición se asume más competitiva y más fuerte.

Los nuevos presidentes del PAN en cada alcaldía son:

Álvaro Obregón: Karla Jhanet Ordóñez Castro

Azcapotzalco: Alejandro Méndez González

Benito Juárez: Victor Manuel Mendoza Acevedo

Cuajimalpa: Emilia Guzmán Montero

Cuauhtémoc: Kevin Ríos Sánchez

Coyoacán: Tania Hernandez Pérez

Gustavo A. Madero: Ricardo David Chávez Rios

Iztacalco: Moises Cervantes González

Iztapalapa: Brisa Abril Ortiz Márquez

Magdalena Contreras: Maria Isabel Garcia Martínez

Miguel Hidalgo: Mayeli Reina Ruiz Ordóñez

Milpa Alta: Irma Mata Villaruel

Tlalpan: Yessica Vázquez Benitez

Tláhuac: Marco Antonio Ramirez Vásquez

Venustiano Carranza: Zandibel Díaz Rebollar

Xochimilco: Linda Cristal Mendoza Flores

