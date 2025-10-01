Vecinos de colonias como Ejército de Oriente, Indeco, ISSSTE II y San Lorenzo Xicoténcatl, así como de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y en Vicente Guerrero Súpermanzana 5, en Iztapalapa, no pueden esperar más y demandan un trato justo a sus exigencias de ayuda, acompañamiento y soluciones ante los daños ocasionados por las recientes lluvias, señalaron panistas.

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN CDMX, indicó que en el sexenio anterior y en este, tanto el Gobierno local como federal, no cumplieron su palabra de promover una agenda de captación de agua pluvial y contención a inundaciones, así como acciones contra daños.

“No han hecho nada en cinco años, y los habitantes de varias alcaldías como en Iztapalapa están sufriendo las consecuencias, son más de dos mil viviendas dañadas”, dijo.

La panista resaltó que el gobierno de Felipe Calderón hizo la última gran obra de infraestructura hídrica y lo único que tenía que hacer López Obrador era diseñar acciones de mitigación y cortar el listón. “Pero no fue así y como consecuencia, se inundó la ciudad de Tula en Hidalgo hace un par de años”.

El secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, mencionó que Iztapalapa de manera histórica ha sido relegada por los gobiernos de esta “izquierda populista” que, en vez de reforzar la política pública para superar la pobreza y carencias, evaden esa responsabilidad porque utilizan a sus habitantes como máquinas de votos.

“Es aberrante la situación que viven las y los habitantes de Iztapalapa, resultado de la ineficiencia del Gobierno y de la Alcaldía en manos de Morena”, expuso.

Miguel Errasti, secretario de Gobierno PAN CDMX, mencionó que estas omisiones han ocasionado que vecinos de Iztapalapa tengan que correr y abuchear a sus autoridades por descontento y hartazgo. “Esto, por la poca sensibilidad política que tienen para atender y recibir a las personas que han sido afectadas por las lluvias en la Ciudad”.

Y es que, la alcaldesa Aleida Alavez se presentó con un grupo de vecinos, lo cual más allá de sensibilizar y dar soluciones a preguntas y cuestionamientos donde los vecinos, con justa razón enojados, exigen ayuda porque se ha perdido el esfuerzo de su trabajo, reciben tramitologías.

“Los vecinos lo que necesitan es ser escuchados, lamentable la situación y que los morenistas no contesten a los reclamos de la ciudadanía que incluso, hasta votaron por ellos es indignante”, indicó.

Las y los concejales del PAN, junto con el PAN Iztapalapa, pidieron a la alcaldesa que, a la brevedad, se puedan resolver los apoyos y ofrecer estas personas, política social emergente.

“Que todos los damnificados por lluvias tengan campamentos donde se puedan alojar. Comida caliente y también un apoyo para recuperarse de la ineficiencia del Gobierno, hacemos el llamado para que se abra un espacio de diálogo. De no ser así, desde el Congreso se estará solicitando cuentas por faltas administrativas ante la omisión de atender las demandas de sus gobernados”, expusieron.

