La Secretaría de Gestión Integral del Agua () dio a conocer que la que se localizó a la altura del , en ya se encuentra completamente cubierta, y confirmó que dicha abertura no se trata de un socavón.

Indicó que durante la noche de ayer y la madrugada de este 1 de octubre, la dependencia realizó y el vaciado de tepetate con agua para el taponamiento de grietas.

En un comunicado, la Secretaría señaló que una vez concluidas estas labores se procederá a la construcción de una caja disipadora a una profundidad de 1.5 metros para contener y mantener la estabilidad del terreno intervenido.

Dicha caja tendrá la función de absorber los movimientos de la grieta geológica y disminuir el riesgo de que continúe su crecimiento.

Foto: Especial.
Asimismo, precisó que se rellenará en capas de grava y tepetate debidamente compactadas y posteriormente se asfaltará.

De acuerdo con las Secretaría, desde la detección de la grieta geológica se han desplegado vehículos entre retroexcavadoras, camiones de volteo y pipa de agua, así como tres turnos de trabajadores para laborar de forma continua y concluir la obra antes del jueves.

“Gracias a la inspección de la Segiagua, se verificó que en este punto no se cuenta con instalaciones hidráulicas, por lo que la grieta no es un socavón. La Segiagua trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Obras y Servicios (SOBSE)”, detalló la dependencia.

